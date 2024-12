A3 in NRW: Unfall-Tragödie am 1. Weihnachtstag! Autofahrer in Lebensgefahr

Schrecklicher Unfall auf der A3 in NRW – und das ausgerechnet am 1. Weihnachtstag! Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf am Mittwoch (25. Dezember) mitteilt, verlor ein Niederländer (42) auf der A3 in Richtung Arnheim an der Anschlussstelle Emmerich (NRW) plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er kam mit seinem Mercedes links von der Fahrbahn ab, prallte unterhalb einer Brücke gegen die Mittelschutzplanke.

A3 in NRW: Unfall-Tragödie am 1. Weihnachtstag!

Danach kam er aber noch nicht zum Stehen, sondern schleifte etwa 260 Meter an der Planke entlang, ehe er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam.

Sofort rückten Rettungskräfte aus. Der Niederländer wurde so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt.

Er kam ins Krankenhaus. Die A3 in Richtung Arnheim war zwischen 3.30 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Jetzt ermitteln Experten der Verkehrssicherung.