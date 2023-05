A3 in NRW: VW rast ungebremst auf Rastplatz – dann kracht es! Zwei Personen in Lebensgefahr

Horror-Unfall auf der A3 in NRW! Am Samstag (6. Mai) war ein VW-Fahrer (48) aus den Niederlanden in Richtung Arnheim unterwegs. Wie Zeugen gegenüber der Autobahnpolizei berichteten, ist das Auto dann ungebremst auf den Rastplatz „Kälberweide“ gefahren – und dort in einen geparkten Autotransporter aus Litauen gekracht!

Der Fahrer und seine Beifahrerin (34) gerieten unter den Sattelzug, wurden lebensgefährlich verletzt. Sie kamen mit einem Rettungswagen und einem Hubschrauber in Spezialkliniken.

A3 in NRW: Auto rast ungebremst auf Rastplatz – dann kracht es

Der Lkw-Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt in seinem Führerhaus schlief, blieb unverletzt. In der Folge blieb der Parkplatz auf der A3 bei Isselburg (NRW) für die Spurensicherung durch die Polizei bis 19.40 Uhr gesperrt.

Klar ist, dass der Lkw-Fahrer seinen Sattelzug vorschriftsmäßig geparkt hatte. Noch ist unklar, wieso der VW-Fahrer mit Karacho auf den Rastplatz donnerte. Die Ermittlungen dauern an.