A3 in NRW: Autofahrerin (23) kracht in Stauende – mehrere Verletzte

Unfall in Düsseldorf mit vielen Verletzten! Auf der A3 in NRW, direkt hinter dem Autobahnkreuz Langenfeld, hat es sich am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages (26. Dezember) ziemlich gestaut. Eine in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesene 23-Jährige aus Herne bemerkte das allerdings zu spät.

Sie krachte einem 41-jährigen Krefelder hinten in seinen VW. Das löste eine Kettenreaktion und ein wahres Verkehrschaos aus. Vier Menschen wurden verletzt, unter anderem die 23-Jährige selbst und auch ein elfjähriges Kind. Die A3 inNRW war danach noch länger dicht.

A3 in NRW: 23-Jährige sorgt für Unfallchaos

Auf der A3 Richtung Köln übersah die Hernerin das Stauende hinter dem Kreuz Langenfeld das Stauende. Wie die Autobahnpolizei Düsseldorf nach dem Unfall am zweiten Weihnachtsfeiertag nun den darauffolgenden Unfall rekonstruiert, muss sie mit ihrem Mercedes in den VW eines 41-Jährigen aus Krefeld gekracht sein.

Dadurch wurde dessen Wagen links gegen die Betonwand geschleudert und drehte sich. Der Mercedes prallte aufgrund der Wucht nach rechts in den Porsche eines 73-Jährigen aus Essen. Am Ende hatten der Porschefahrer und seine Beifahrerin sowie der Krefelder Glück. Anderes sah es jedoch für den Mercedes und die vier Insassen darin aus.

A3 in Düsseldorf: 49-Jährige schwer verletzt

Die Fahrerin des Mercedes wurde bei dem Aufprall mit dem VW und Porsche leicht verletzt, ebenso zwei weitere Insassen – ein 49-Jähriger und ein elfjähriger Junge. Eine 49-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Polizei Düsseldorf bis auf den Seitenstreifen die komplette Fahrbahn der A3 in NRW sperren. Der Verkehr konnte somit zumindest langsam abfließen, staute sich zwischenzeitig allerdings auf sieben Kilometern.