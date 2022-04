Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

Rettungsgasse: So bildest du sie richtig

A2 in NRW: Rasante Verfolgungsjagd auf Autobahn ++ mehrere Streifenwagen demoliert

Wilde Verfolgungsjagd auf der A2 in NRW!

Auf der A2 in NRW ist es am Montagmorgen (11. April) zu einer rasanten Verfolgungsjagd gekommen. Gleich mehrere Streifenwagen der Polizei wurden dabei demoliert.

A2 in NRW: Wilde Verfolgungsfahrt auf der Autobahn

Zunächst gab es einen Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug in Ahlen. Als Beamte das Auto dann kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer. Die Polizei folgte dem Pkw durch mehrere Städte im Kreis.

----------------------

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

-----------------------

Schließlich setzte der Fahrer seine Flucht auf der Autobahn fort. Auf der A2 in Richtung Dortmund baute der Flüchtige dann einen Crash in Höhe Beckum.

Bei dem Vorfall wurden gleich mehrere Streifenwagen stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: VN24 / Axel Ruch

A2 in NRW: Ein Polizist wurde leicht verletzt

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Polizist ist während des Einsatzes leicht verletzt worden. Gleich mehrere Streifenwagen waren in die wilde Verfolgungsjagd mit eingebunden und wurden dabei demoliert.

------------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

Hund im Ruhrgebiet: Nach Entführungs-Drama um Vierbeiner – jetzt gibt es ein Happy End

Hagen: Kind (7) drückt Kopf eines Mitschülers in die Toilette – und zieht ab!

Essen: Polizei durchsucht Mann wegen Drogen – in seinem Rucksack entdecken sie etwas ganz anderes

--------------------

Die Hintergründe der Flucht sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Auch in Bochum kam es am Montag (11. April) zu einer wilden Verfolgungsjagd! Sogar ein Hubschrauber war im Einsatz. Alle Infos dazu findest du in diesem Artikel. (cf)