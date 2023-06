Das sieht heftig aus! Auf der A2 im Ruhrgebiet bei Recklinghausen ist ein LKW in Flammen aufgegangen und hat für eine Vollsperrung gesorgt.

Wie die Autobahnpolizei gegenüber DER WESTEN erklärt, hatte der LKW einen technischen Defekt. Auf Bildern ist das Fahrzeug unter einer Brücke auf der A2 in Recklinghausen (Ruhrgebiet) zu sehen. Nun gibt es Sorge vor einem Einsturz.

A2 im Ruhrgebiet: Lkw in Flammen

Da schrecken viele Autofahrer auf der A2 im Ruhrgebiet auf! Denn am Donnerstagabend (22. Juni) ist zwischen den Anschlussstellen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Süd in Fahrtrichtung Oberhausen ein LKW in Brand geraten.

Der Grund dafür ist ein technischer Defekt, wie die Autobahnpolizei gegenüber DER WESTEN bestätigt. Beim LKW-Fahrer gibt es den Verdacht auf eine Rauchgas-Vergiftung. Ansonsten sei er unverletzt, erklärte die Polizei.

LKW brennt auf der A2 Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Glücklicherweise war die Feuerwehr aber schnell zur Stelle und konnte den Brand auf der A2 schnell wieder löschen. Für die Fahrer auf der Autobahn gab es allerdings Gefahr durch den Rauch, der für Sichtbehinderungen sorgte. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Autobahn noch bis mindestens 23 Uhr gesperrt

Dennoch ist die A2 im Ruhrgebiet derzeit in diesem Bereich komplett gesperrt. Die Sperrung soll bis etwa 23 Uhr andauern. Ob es Schäden an der Brücke der Alten Grenzstraße gibt, ist derzeit noch unklar. Weil Einsturzgefahr herrschten könnte, hat die Feuerwehr einen Statiker gerufen, der sich die Brücke jetzt genauer anschauen wird.

