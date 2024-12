Todes-Drama auf A1 in NRW ++ Autobahn stundenlang gesperrt

Auf der Autobahn 1 in NRW kam es am Montagmorgen (30. Dezember) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Autofahrer starb aufgrund seiner Verletzungen, die er sich durch den Unfall zugezogen hatte, im Krankenhaus.

Der Unfall geschah auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Hamm-Bockum/Werne und Ascheberg in NRW. Die Seite der Fahrbahn, auf der der Unfall passierte, musste aufgrund der Maßnahmen gesperrt werden.

NRW: Tödlicher Unfall auf A1

Der Unfall ereignete sich am Montag (30. Dezember) um 9.47 Uhr. Ein Autofahrer fuhr auf das Heck eines vor ihm fahrenden Sattelzugs auf, woraufhin er anschließend mit der Mittelschutzplanke und daraufhin mit der rechten Schutzplanke kollidierte, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei Münster heißt. Bislang weiß die Polizei jedoch noch nicht, wieso der Autofahrer gegen den Sattelzug prallte.

Als die Rettungskräfte eintrafen, brachten sie den 53-jährigen Mann aus Mülheim in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall auf der Autobahn 1 in NRW im Einsatz, verließ die Unfallstelle jedoch wieder ohne Patienten, wie die Polizei Münster mitteilt.

Mann verstarb im Krankenhaus

Nachdem die Rettungskräfte den Mann aus Mülheim unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht hatten, erlag er dort seinen Verletzungen. Bisher hat das Unfallteam der Polizei aus Münster in NRW die Ermittlungen eingeleitet und mittels der Spuren am Unfallort eine Rekonstruktion des Unfallhergangs aufgenommen.

Die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen war während der Unfallaufnahme gesperrt, konnte jedoch um 12.41 Uhr wieder geöffnet werden. Die Ermittlungen der Polizei aus Münster dauern weiterhin an.