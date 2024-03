Der Ukraine-Krieg als alberner Spaß für Kinder! Was soll das, ZDF?

Wie groß ist zu Recht bei uns die Aufregung über die Kriegspropaganda im russischen Fernsehen und vor allem über die Indoktrination von Kindern und Jugendlichen durch Putins Regime. Mit antiwestlichen Schulbüchern, Waffen-Unterricht, Märschen an Schulen und in Kindergärten, Jugendarmeen oder anderen militärisch-nationalistischen Aktionen sollen die jungen Russen im Sinne des Kreml erzogen werden.

Jetzt aber überdreht auch das gebührenfinanzierte ZDF mit einem albernen Beitrag des Kinderfernsehens! Ein Kommentar.

ZDF-Kindersendung: Marschflugkörper-Gesichter necken sich

Die Kindernachrichten „logo!“, für Zuschauer ab neun Jahren, posteten nun auf YouTube, Instagram und TikTok ein Video zur Taurus-Debatte. „Mir wird schlecht“, schreibt Politiker Fabio De Masi von der Wagenknecht-Partei BSW nach dem Betrachten des Clips – und ich kann ihn verstehen!

In dem Video plaudern die Marschflugkörper Taurus (Deutschland), Storm Shadow (Großbritannien), Scalp (Frankreich) sowie der Kampfpanzer Leopard 2 (Polen) darüber, dass Kanzler Scholz die Lieferung des Taurus an die Ukraine verweigert. Die Lenkflugkörper necken sich gegenseitig. Der ganze Dialog mitsamt der „Witzchen“ der Waffen, die dafür hergestellt wurden, Menschen in die Luft zu jagen, ist befremdlich. Als wäre der Krieg ein spaßiges Spiel und nicht brutaler Ernst!

logo! verniedlicht den Albtraum des Krieges

Einige Auszüge der platten und verfehlten ZDF-Witze: „Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich den Marsch blasen“, „Du bist wohl eher ein Arschflugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst“, „Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen!“

Ganz unabhängig von der politischen Taurus-Frage: Was soll dieser unangemesse Clip, ZDF? Wenn unsere Gebühren dafür eingesetzt werden, hochgefährliche Waffen mit putzigen Gesichtern (die Zünder als Nasen!) in einem Kinderformat zu verniedlichen und sich über den Albtraum des Ukraine-Krieges lustig zu machen, läuft gehörig was schief bei euch!

