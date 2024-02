Ukraine-Krieg: Schon 444.000 Front-Tote – was ist dran an der Horror-Zahl?

Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. So auch im Ukraine-Krieg. Über die genauen Todesopferzahlen auf beiden Seiten gibt es wilde Statistiken.

Nun bringt die russische Seite eine neue Zahlen-Behauptung in den Umlauf.

Wie viele sterben an den Fronten im Ukraine-Krieg?

Demnach soll die Ukraine laut dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu schon „über 444.000 Soldaten verloren“ haben. Täglich würden zudem rund 800 ukrainische Soldaten an der Front sterben.

Nun ist die russische Regierung natürlich keine vertrauenswürdige Quelle, sondern betreibt Propaganda im Krieg. Zudem passen diese Zahlen überhaupt nicht mit denen zusammen, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky im Februar bekanntgab. Er sprach von 31.000 getöteten Soldaten auf der Seite seines Landes, ließ aber offen, wie viele zusätzlich verwundet wurden und so für weitere Kämpfe ausfallen. Liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte der beiden Angaben?

Große Verwirrung auch über russische Todesopfer

Doch nicht nur auf der ukrainischen Seite gibt es totale Verwirrung über die wahren Zahlen. Auch über russische Verluste im Ukraine-Krieg gibt es völlig auseinandergehende Meldungen. Putin selbst schweigt dazu. Moskau machte zuletzt im Jauar 2023 die wohl unglaubwürdige Angabe, dass lediglich etwa 6.000 russische Soldaten gefallen seien.

Laut einem US-Geheimdienstbericht aus dem Dezember 2023 sollen es dgagen 315.000 Russen sein, die an der Front ihr Leben verloren oder verwundet wurden. Doch auch daran gibt es Zweifel. Die unabhängigen russischen Medienportale „Medusa“ und „Mediazona“ nannten Ende 2023 die Zahl von 75.000.

Hunderttausende, Zehntausende – so oder so sind die Zahlen erschreckend. Zumal das menschliche Leid im Ukraine-Krieg jeden Tag weitergeht und kein Ende in Sicht ist.