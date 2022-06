Wladimir Putin beleidigt Lawrow aufs Übelste – brisante Enthüllung macht die Runde

Russlands Präsident Wladimir Putin sieht Parallelen zwischen seiner Politik und jener Peters des Großen. So wie der Zar im 18. Jahrhundert Krieg gegen Schweden geführt und einen Teil Russlands "zurückgeholt" habe, hole er, Putin, heute etwas nach Russland zurück.

Die Stimmung im Kreml, der Machtzentrale in Moskau, soll im Keller sein. Eine Enthüllung über einen Wutausbruch von Präsident Wladimir Putin (69) macht die Runde im Netz.

Aufgedeckt hatte den Vorfall ein Telegram-Kanal, der angeblich von einem Insider betrieben wird. Über diesen Kanal kamen bereits einige brisante Meldungen ans Tageslicht.

Wladimir Putin beleidigt Lawrow aufs Übelste – brisante Enthüllung aus dem Kreml

Besonders explosiv am mutmaßlichen Ausraster von Putin ist, dass ausgerechnet sein enger Vertrauter Sergej Lawrow (72) seinen Frust abbekommen haben soll. Lawrow ist seit 2004 Außenminister Russlands. Er steht auch nun eng an der Seite Putins und verkauft die Propaganda des Kremls über den Ukraine-Krieg auf Pressekonferenzen als Gegen-Wahrheit.

Doch scheinbar liegen die Nerven blank in Moskau und die eiserne Treue Lawrows zählt da wenig.

Ausraster von Wladimir Putin: Außenminister Lawrow bekommt seinen Zorn ab

So soll Putin seinen Außenminister während einer Videokonferenz zur Schnecke gemacht haben, als dieser erklären wollte, wieso sein Staatsbesuch in Serbien aufgrund der europäischen Flugverbote platzte. Der Präsident habe seinen Minister das Wort abgeschnitten und ihn als „Arschloch“ und „Schwuchtel“ bezeichnet – und das auch noch in Anwesenheit weiterer hoher Vertreter, wie den Chefs der beiden Geheimdienste SVR und FSB.

Auch Chinas Diktator Xi Jinping bringt Putin auf 180

Schon zuvor soll Putin seine Wut rausgelassen haben, als er über ausbleibende Hilfen aus China als Ausgleich für die westlichen Sanktionen schimpfte, die sein Land wirtschaftlich hart belasten. Hier habe Putin den chinesischen Präsidenten Xi Jinping obszön beschimpft, heißt es in dem Bericht auf Telegram.

Enthüllt hat all das der Telegram-Kanal „General SVR“, der fast 290.000 Abonnenten hat. Es heißt in Medienberichten, dass ein ehemaliger Geheimdienstler über diesen Kanal interne Geschichten aus dem Kreml streut. Er tritt unter dem Pseudonym Viktor Mikhailovich auf.

Angeblicher Insider-Kanal verbreitet Infos: Das soll hinter den Kulissen in Moskau los sein

Zuvor veröffentlichte der Kanal schon Gerüchte über die angebliche ernsthafte Krebserkrankung von Wladimir Putin. Zudem deckte der angebliche Insider auf, dass Präsidententochter Katerina Tichonowa (35) den Parteivorsitz der Regierungspartei „Einiges Russland“ übernehmen soll. Putins Vertrauter Nikolai Patruschew (70)wiederum stehe als Nachfolger im Amt des Präsidenten in den Startlöchern. Er ist aktuell Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation.

Natürlich lassen sich diese mutmaßlichen Insider-Informationen derzeit nicht verifizieren.