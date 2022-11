Putin: Propaganda-Eigentor für den russischen Außenminister Lawrow

Beim G20-Treffen auf der indonesischen Insel Bali treffen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer, um über notwendige wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen abzustimmen.

Einer, der nicht mit von der Partie ist: Wladimir Putin. Außenminister Sergej Lawrow wird den russischen Präsidenten beim 17. Gipfeltreffen vertreten. Gerüchte über seinen angeschlagenen Gesundheitszustand will Lawrow mit einem Video aus dem Weg räumen. Dabei passierte ihm allerdings ein Fauxpas, der nicht unentdeckt blieb.

Außenminister Lawrow nach Krankenhausaufenthalt wohlauf

In T-Shirt und kurzer Hose vor Palmen-Hintergrund zeigt sich Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Nach Berichten über einen Krankenhausaufenthalt vor Beginn des G20-Gipfels ist der 72-Jährige in einem selbst veröffentlichen Video scheinbar wohlauf.

Neben dem sommerlichen Look auf der Ferieninsel Bali fällt noch etwas anderes in dem Video auf, das sein eigenes Ministerium veröffentlichte. Auf dem kleinen Beistelltisch liegen neben Unterlagen, in denen der Außenminister immer wieder rumblättert, auch ein Apple iPhone. Auch trägt Lawrow wohl am linken Handgelenk eine Apple-Watch.

Der russische Außenminister nutzt also westliche Technik, obwohl sich Apple offiziell aus dem Land zurückgezogen hat und russische Politiker immer wieder den Westen anprangern. Lawrow genießt nicht nur den westlichen, technischen Fortschritt, sondern trägt zudem auch noch ein pikantes T-Shirt.

Das blaue T-Shirt mit goldener Krone und dem Schriftzug Basquiat ist eine Erinnerung an den 1988 verstorbenen US-Künstler Jean-Michel Basquiat, der queer gewesen sein soll. Russland hetzt währenddessen immer wieder gegen Homosexuelle.

Spott und Häme für Pannen-Video

Eine Welle der Empörung über Lawrows Video erfolgt direkt in den Sozialen Netzwerken. Der britische Journalist und Historiker Ian Garner schreibt auf Twitter: „Wenn Sergej Lawrow eine Pause von Russlands Krieg gegen die westliche Verdorbenheit einlegt, indem er sich ein Basquiat-T-Shirt überstreift, ist das perfekt. Basquiat war ein queerer, antikolonialer schwarzer Künstler.“ Genau die Art von Mann, die Sergejs Krieg lieben würde, betonte Garner ironisch weiter.

Spott erntet Lawrow auch vom Satiremagazin „extra3“. Das Magazin schreibt auf Twitter: „Russlands Außenminister Lawrow wurde nach seiner Ankunft auf Bali doch nicht ins Krankenhaus eingeliefert. Er war stattdessen shoppen, um sich mit westlichen Konsumgütern einzudecken.“

Russisches Außenministerium weist Gerüchte zurück

Nach seiner Landung sei der russische Außenminister, der stellvertretend für Präsident Putin am G20-Treffen teilnimmt, in eine Klinik eingeliefert worden. Wie die Agentur „AP“ berichtet, habe er Herzprobleme. Das russische Außenministerium hat die Gerüchte um einen Krankenhausaufenthalt zurückgewiesen. Auch das Video, das Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa veröffentlichte, sollte diese weiter entkräften.

Sacharowa wies die Behauptung, dass der Außenminister eine Apple-Watch trage, zunächst empört zurück. Erst als nachgebohrt wurde, ob ein iPhone kein Risiko wegen möglicher Zugriffe von Geheimdiensten sei, reagierte die 46-Jährige. „Aber ich sehe es auch so, dass wir unsere Telefone und Computer selbst hätten entwickeln sollen“, betonte die Ministeriumssprecherin.