Putin prophezeit Ukraine-Ende – Russlands Strategie für den Sieg

Wladimir Putin verschärft den Ukraine-Krieg weiter. Laut einem Bericht der „New York Times“ setzt der Kreml-Diktator auf eine militärische Eskalation, um die ukrainische Verteidigung zu brechen. Gleichzeitig wächst der Frust bei US-Präsident Donald Trump, der Moskaus Verhalten scharf kritisiert und neue Waffenlieferungen an Kiew anordnet.

++ Dazu interessant: Putin-Minister verrät, was Russland wirklich im Schilde führt – Ukraine reicht nicht! ++

Putin setzt auf militärische Intensität

Wladimir Putin erwartet laut einem Bericht der „New York Times“, dass die ukrainische Verteidigung in den nächsten Monaten zusammenbricht. Zwei ungenannte Kreml-Quellen berichten der Zeitung, dass er keinen Waffenstillstand ohne massive Zugeständnisse Kiews in Erwägung ziehe. Analysten bestätigen, dass Putin die Kämpfe mit höherer Intensität vorantreibe. Er soll überzeugt sein, dass die russische Überlegenheit auf dem Schlachtfeld weiterhin zunehme.

Ein Zeichen hierfür sind die verstärkten nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffe. Allein in der Nacht zum Mittwoch setzte die russische Armee 728 Drohnen ein – eine bisher unerreichte Zahl. Damit versucht Moskau, die ukrainische Luftabwehr zu überfordern. Dennoch verzeichnet Putin lediglich mit erheblichen Verlusten Fortschritte. Experten halten einen Zusammenbruch der ukrainischen Verteidigung kurzfristig für unwahrscheinlich.

Trump wächst der Ukraine-Krieg über den Kopf

US-Präsident Donald Trump zeigte sich zuletzt verstärkt genervt von Putins Handlungen. Am Dienstag (8. Juli) erklärte er im Weißen Haus: „Wir bekommen von Putin eine Menge Blödsinn aufgetischt.“ Trump kritisierte, dass der Russen-Despot trotz höflicher Worte weiterhin morden lasse und seine Bürger schlecht behandele. Bereits am Montag (7. Juli) sprach sich Trump für ein rasches Ende des Krieges aus und war „überhaupt nicht glücklich“ über Putins Verhalten.

Mehr News:

Die USA reagieren mit zusätzlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Am Montag kündigte das US-Verteidigungsministerium weitere Verteidigungswaffen an, nachdem Lieferungen temporär gestoppt worden waren. Ein neues Sanktionspaket gegen Moskau wird ebenfalls diskutiert. Putins Strategie könnte den Konflikt weiter anheizen, während die USA ihre Unterstützung für Kiew ausweiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.