Werteunion: Kickbox-Weltmeister will Politik aufmischen – Auftragskiller sollte ihn töten

Abseits der Großdemonstrationen gegen die AfD ist untergegangen, dass Deutschland noch eine neue Partei bekommt. Die erzkonservative „Werteunion“ von Hans-Georg Maaßen spaltet sich endgültig von der CDU/CSU ab und wird von einem Verein zu einer Partei.

+++ Ebenfalls interessant: Werteunion und AfD: Querdenker-Prof Homburg träumt von Machtwechsel „in greifbarer Nähe“ +++

Mit dabei ist auch ein früherer Kickbox-Weltmeister, der die Politik aufmischen will.

CDU/CSU-Abspaltung Werteunion: „Wie ein Altherrenchor“

Ein Gruppenbild der Werteunion, die politisch einen Platz zwischen Union und AfD besetzen will, sorgte zunächst für reichlich Häme im Netz. „Wie ein Altherrenchor im Altersheim“, hieß es beispielsweise dazu auf X. Manch anderer machte sich über das hohe Durchschnittsalter der neuen Partei lustig und höhnte, dass sich das Thema in 10 Jahren sowieso erledigt habe.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch auch CDU, CSU- und SPD-Mitglieder haben ein Durchschnittsalter über 60 Jahren. Es ist also kein alleiniges Problem der Werteunion.

Michael Kuhr: „Mein Ziel ist es, Deutschland sicherer zu machen“

Auch zur Truppe der ü60-Jährigen, aber körperlich in Top-Form, gehört Michael Kuhr (61). In den 1980- und 90er-Jahren war er Kickbox-Weltmeister, Europameister und mehrfacher Deutscher Meister. Mittlerweile ist er Chef einer Security-Firma, Bodyguard und in Berlin ein bekanntes Gesicht. Er ist im Vorstand der Werteunion und will für mehr Sicherheit im Land sorgen.

+++ Lesenswert: Hans-Georg Maaßen: Junge Werte-Union postet „arisches“ Fake-Bild +++

„Mein Ziel ist es, Deutschland sicherer zu machen“, verkündete das Original aus der Hauptstadt im Interview mit TV-Team, mit Protz-Sonnenbrille auf der Nase und eingepackt in einer Hilfiger-Jacke. Das Land sei über Jahrzehnte „destabilisiert“ worden, behauptet er, insbesondere nach 2015.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Überraschend für ein Mitglied der Werteunion ist dann diese Aussage: „Ich stehe für Multikulti.“ Die Werteunion fördere keinen Rassismus, deswegen sei es falsch, die neue Partei „zu verteufeln“. Gleichzeitig aber betonte er, dass es keine Brandmauer gebe, auch nicht zur AfD, weil das „antidemokratisch“ sei. „Wir reden mit jedem“, so Kuhr.

Ein Berlin schon länger bekannt: Michael Kuhr, hier mit SPD-Politikerin Franziska Giffey. Foto: imago/Photopress Müller

Mit dem Abou-Chaker-Clan angelegt

Vor einigen Jahren, 2010, legte sich Kuhr mit dem berüchtigten Abou-Chaker-Clan an. Das kostete ihm sogar fast den Hals! Ein Raubüberfall beim Pokerturnier im Hotel Grand Hyatt am Potsdamer Platz sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen. Im späteren Gerichtsprozess trug eine Aussage von Michael Kuhr dazu bei, dass ein Mitglied der arabischen Großfamilie zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.

Mehr Themen für dich:

Offenbar gab es danach Rachepläne. Kuhr soll durch den Abou-Chaker-Clan ausspioniert worden sein und ein Auftragskiller sollte ihn töten, berichtete die „Welt“ damals. Der Bodyguard bekam Polizeischutz durch die Berliner Polizei.