Weltfrauentag: An alle Männer – hört auf, den Frauen Blumen zu schenken!

KOMMENTAR

Stell dir eine Welt ohne Frauen vor. Wie sähe sie aus, ohne Empathie und Weisheit?

Sicherlich wäre diese Welt mehr von Chaos, Dunkelheit und einem Mangel an (emotionaler) Intelligenz geprägt – zumindest in meinem Leben.

Weltfrauentag ist jeden Tag

Wenn ich darauf zurückblicke, haben Frauen auf allen Ebenen eine entscheidende Rolle für meinen Erfolg gespielt. Ohne meine Mutter, die mehr als „nur“ Hausfrau war und als Lehrerin viel in der Gesellschaft verändert hat – und auch ohne meine Schwester – würde ich heute auf einer Baustelle arbeiten und vielleicht nicht in einer Redaktion.

Meine damalige und heutige Chefin, ehemalige und aktuelle Kolleginnen sowie meine jetzigen Freundinnen und Ex-Partnerinnen haben viel dazu beigetragen, dass ich heute an einem diesem Punkt in meinem Leben stehe. All diesen Frauen – auch denjenigen, die hier nicht genannt sind – habe ich viel zu verdanken.

Politikerinnen, Aktivistinnen, Ärztinnen, Journalistinnen und viele andere haben zweifellos wichtige Rollen im Leben eines jeden Mannes gespielt. Männer sollten dies anerkennen und dankbar sein.

Weltfrauentag: Meine wichtige Botschaft an alle Männer

Liebe Männer, benehmt euch bitte das ganze Jahr über gegenüber Frauen respektvoll – immer und nicht nur am Frauentag! Sie brauchen keine Blumen, sie wollen, dass ihr diesen Respekt auch im Alltag lebt. Männer sollten diesen Tag zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, wie Frauen unser Leben bereichern und in jedem Lebensbereich einen wertvollen Unterschied machen. Jeder sollte Frauen dankbar sein. Anerkennung und Wertschätzung sollten unser ständiger Begleiter sein.

Ein Hoch auf die Frauen, die mit ihrer Kraft, Intelligenz und Eleganz die Welt gestalten. Eure Stärke ist bewundernswert, nicht nur heute, sondern jeden Tag. Ihr macht die Welt besser.

Danke.