Wahl-O-Mat: Ergebnis ist unbefriedigend – „Die kann ich nicht wählen!“

Alle stürzen sich auf den Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025! Seit dem 6. Februar ist die beliebte Entscheidungshilfe der Bundeszentrale für Politische Bildung online. Im Netz werden schon unzählige Screenshots von den persönlichen Ergebnissen gepostet. Manche aber sind irritiert. Denn das, was das Tool ausspuckt, ist manchmal ziemlich unbefriedigend und irritierend.

„Die kann ich ja gar nicht wählen!“, klagt prompt ein Mitglied unserer Redaktion beim Blick auf die Auswertung. Ein X-Nutzer fragt sich: „Muss ich oder sollte ich jetzt umziehen?“

Wähler enttäuscht vom Ergebnis

Es geht um eine Partei, die nur regional antritt. Die Rede ist vom SSW, Südschleswigscher Wählerverband. Die Kleinpartei ist nur in Schleswig-Holstein wählbar. So verzweifelt ein Mann aus Söders Freistaat und klagt via X: „Imagine, du hast den SSW im Wahl-O-Mat ganz oben und wohnst aber in Bayern.“

Der SSW ist aktuell mit einem Abgeordneten im Bundestag vertreten – erstmals seit 1949. Stefan Seidler aus Flensburg tritt auch bei der Bundestagswahl 2025 als Spitzenkandidat seiner Partei an. Er profitierte 2021 davon, dass die dänische Minderheit, die der SSW vertritt, von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen ist. So reichten die über 55.000 Zweitstimmen für den Einzug über die SSW-Liste.

Wahl-O-Mat: So kannst du die Auswertung einschränken

Seidler platzierte sich im Parlament zwischen SPD und Grünen. Hier ist die Partei politisch auch einzuordnen. So bildete die Partei zwischen 2012 bis 2017 als Teil der sogenannten „Küstenkoalition“ (auch „Dänen-Ampel“ genannt) mit Sozialdemokraten und Grünen ein Regierungsbündnis im Kieler Landtag unter SPD-Ministerpräsident Torsten Albig.

Man kann beim Wahl-O-Mat aber vor der Auswertung auch bewusst die Auswahl der Parteien einschränken, so dass dir beispielsweise der SSW als Option gar nicht erst angezeigt wird.