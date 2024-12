„Ist Sahra Wagenknecht vergeben?“ BSW-Chefin wird plötzlich verlegen

In einem PR-Video auf ihrem Youtube-Kanal beantwortete die BSW-Parteichefin die häufigsten Google-Anfragen zu ihrer Person. Was suchen die Menschen besonders oft, wenn sie mehr über Sahra Wagenknecht (55) erfahren wollen?

Neben Fragen, ob Wagenknecht eine Kommunistin bzw. links oder rechts eingestellt sei, drehen sich auch zwei Fragen um das Liebesleben der Politikerin. Bei der Beantwortung wird sie verlegen – und sogar ein bisschen romantisch.

Sahra Wagenknecht privat: Plötzlich wird sie romantisch als es um ihre Ehe geht

In dem YouTube-Video stellt sich Wagenknecht den Google-Suchanfragen. Klar, dass es dabei nicht nur bei der Politik bleibt.

„Ist Sahra Wagenknecht vergeben?“, lautet eine der Top-Suchanfragen zu ihrer Person

„Ja, das bin ich“, lacht Wagenknecht. „Ich bin seit fast zehn Jahren, also dieses Jahr sind es zehn Jahre, glücklich verheiratet mit Oskar Lafontaine. Danke der Nachfrage… Wird das wirklich gegoogelt?“, hakt sie nach.

„Ist Sahra Wagenknecht noch mit Oskar Lafontaine zusammen?“, wollen viele ebenfalls wissen

„Ja, glücklicherweise bin ich immer noch mit Oskar zusammen“, antwortet sie breit grinsend. Fast schon träumerisch-romantisch fügt sie hinzu: „Und bestimmt auch noch ganz, ganz, ganz lange.“

Die Liebe zwischen der BSW-Chefin und Oskar Lafontaine

Der frühere Ministerpräsident, Finanzminister, SPD- und Linkspartei-Vorsitzende ist 81 Jahre alt. Damit ist er 26 Jahre älter als Wagenknecht. Seit November 2011 sind beide offiziell ein Paar. Lafontaine nannte es zunächst etwas umständlich „eng befreundet“. Am 22. Dezember 2014 wurde dann geheiratet. Das Paar lebt im Saarland, in der Kleinstadt Merzig, genauer in der dazugehörigen Ortschaft Silwingen. Dieser Ort liegt direkt an der französischen Grenze. Lafontaine war zuvor dreimal verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne – Frederic und Carl-Maurice.

Sahra Wagenknecht war in erster Ehe seit 1997 mit Ralph Thomas Niemeyer verheiratet, der als Vertreter einer ausgedachten deutschen Exil-Regierung 2022 nach Russland reiste. 2013 wurde diese Ehe geschieden.

Ihr zweiter Gatte unterstützte sie beim Aufbau der neuen Partei BSW. Er hat sich selber aber aus der aktiven Politik zurückgezogen.