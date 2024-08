USA: Speed-Meeting im Weißen Haus: So entscheidet Harris, wer ihr Vize wird

Am Freitag stand schnell fest: Kamala Harris tritt für die Demokraten gegen Donald Trump an. Nun steht Harris vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihrer politischen Karriere: Wer wird ihr Vizepräsident für den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf? Diese Wahl könnte ihre Kandidatur und die Chancen der Demokratischen Partei entscheidend beeinflussen!

Am Sonntag soll Harris die drei vielversprechendsten Kandidaten in ihrer Residenz im Naval Observatory in Washington empfangen haben – das berichtet die „New York Times“. Mark Kelly, Tim Walz und Josh Shapiro mussten sich in persönlichen Gesprächen beweisen – fast wie beim Speed-Dating.

Harris will sichergehen, dass die Chemie zwischen ihr und ihrem künftigen Vize stimmt, denn Präsident und Vizepräsident arbeiten eng zusammen.

Das Team hinter der Entscheidung

Sie steht nicht alleine da. Harris wird von einem erfahrenen Team um den ehemaligen US-Justizminister Eric Holder unterstützt. Holder und sein Team haben die potenziellen Kandidaten genau unter die Lupe genommen und ihre Stärken und Schwächen analysiert. Denn die politische Gegenseite wird jede Schwäche des Vizekandidaten genauestens durchleuchten.

Der Auswahlprozess für einen Running Mate ist traditionell kompliziert und zeitaufwendig. Doch Harris muss diesen Prozess schnell durchlaufen, da sie wegen des überraschenden Rückzugs von Joe Biden kurzfristig als Präsidentschaftskandidatin nachgerückt ist. Dass es ein weißer Mann werden soll, war für Experten schon früh klar. Das soll helfen die etwas konservativeren demokratischen Wähler zu überzeugen.

Mark Kelly : Der 60-jährige Senator von Arizona und ehemalige Astronaut hat bereits zweimal den Senatssitz in einem entscheidenden Swing State gewonnen. Kelly ist nicht nur durch seine politische Arbeit bekannt, sondern auch als Ehemann der ehemaligen Kongressabgeordneten Gabrielle Giffords, die nach einem Attentat 2011 wieder ins politische Leben zurückgefunden hat und eine führende Stimme für strengere Waffengesetze ist.

Josh Shapiro: Der 51-jährige Gouverneur von Pennsylvania hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Als ehemaliger Generalstaatsanwalt genießt er hohes Ansehen und gilt als moderat und populär. Shapiro könnte wichtige Wählergruppen ansprechen.

Tim Walz: Seit 2019 ist der 60-Jährige Gouverneur von Minnesota. Vor seiner politischen Karriere war er Lehrer und hat sich durch seine bodenständige Art einen Namen gemacht. Walz bringt jahrelange Erfahrung als Abgeordneter im Repräsentantenhaus mit und ist bekannt für seine direkte Art, politische Botschaften zu vermitteln.

Wahlkampftour durch Swing States

Harris kündigte für die kommende Woche eine Wahlkampftour durch die sieben wichtigsten Swing States an: Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona und Nevada. Diese Staaten sind wahlentscheidend, da sie weder traditionell republikanisch noch demokratisch geprägt sind. Die erste gemeinsame Kundgebung mit ihrem neuen Vize ist für Dienstagabend in Philadelphia geplant. Bis dahin muss sich Harris also entschieden haben!

Die Wahl von Harris Vizepräsidenten ist nicht nur eine Personalentscheidung, sondern auch eine strategische Weichenstellung. Der richtige Kandidat kann wichtige Wählergruppen mobilisieren und damit den Ausschlag im knappen Rennen um die Präsidentschaft geben.