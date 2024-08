Kamala Harris hat einen Trumpf im Ärmel: Verhilft SIE ihr zum Wahlsieg?

Wir lieben die First Ladies und ihre Geschichten. Michelle Obama, Jackie Kennedy und sogar Melania Trump haben, wenn auch auf recht unterschiedliche Weise, Einfluss auf die Karrieren ihrer Männer ausgeübt. Kamala Harris kann damit nicht dienen – doch sie hat einen ganz anderen Trumpf im Ärmel, der vor allem Gen Z beeindrucken könnte.

Wenn Kamala Harris den Wahlkampf antritt, hat sie jemanden an der Seite, mit dem Donald Trump, trotz glattgebügelter und brav lächelnder Familie, keine Chance hat. Eine junge, authentische Stilikone mit eigenem Leben und verrücktem Beruf: ihre Stieftochter.

Vergessen ist Melania Trump!

Eine First Lady kann einiges bewegen, im Wahlkampf und darüber hinaus. Von Jackie Kennedy Onassis weiß bis heute jeder, welche Tasche von Gucci sie trug, Michelle Obama ist so beliebt in ihrer politischen und wohltätigen Arbeit, dass schon vermutet wurde, sie würde nun selbst ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gehen, und auch Melania Trump machte Schlagzeilen – auf ihre eigene Art. First Gentlemen sind da deutlich seltener und weniger schillernd – auch hierzulande. Joachim Sauer war zweifellos eine gute Unterstützung für Angela Merkel, aber wer weiß schon, welche seine Lieblingstasche ist?

Auch Andrea Giambruno war in Deutschland so lange kein Begriff, bis er durch sexistische Äußerungen negativ auffiel und seine Partnerin, die Ministerpräsidentin von Italien, Giorgia Meloni, sich von ihm trennte – keine schöne zweite Hälfte für einen Staatsempfang. Das könnte Kamala Harris‘ Partner, Douglas Emhoff, sicher besser, doch ob ihm die Herzen zufliegen, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist das aber auch gar nicht nötig, denn Harris hat unter Umständen noch ein besseres Pferd im Stall. Dieses ist 25 und nennt Harris „Momala“.

Frischer Harris-Wind fegt durchs Weiße Haus

Ella Emhoff ist die Stieftochter von Kamala Harris und erfüllt alles, was ein richtiges Zillennial (Generation zwischen Millennials und der jüngeren Generation Z) It-Girl mitbringen muss. Sie ist kantig, postet authentische Bilder auf Instagram, macht Kunst aus Häkelstoff und modelt für Prada und andere Labels. Am wichtigsten ist: Sie hat einen ganz eigenen Stil. Modern und jung, nicht brav, figurbetont und cremefarben wie die Trump-Töchter. Auf diese Weise könnte sie junge Menschen, vor allem Frauen, abholen, die sich vorher von Biden nicht repräsentiert und von Trump abgestoßen gefühlt haben.

Gepaart mit der Politik von Kamala Harris, die auf diese Gruppe – junge, gut ausgebildete und liberal lebende Frauen – abgestimmt ist, könnte ein bisher unausgeschöpftes Wählerpotenzial in den USA erreicht werden, das den ein oder anderen Swing-State in Richtung Harris swingt.