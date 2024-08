Donald Trump: Zu alt für das Weiße Haus? Deutsche zeigen sich skeptisch!

Joe Biden (81) ist aus Altersgründen von der Kandidatur zum Präsidenten der USA zurückgetreten. Die jüngere Kamala Harris (59) wird wahrscheinlich in seine Fußstapfen treten. Wenn ihr Konkurrent Donald Trump (78) jedoch gewählt wird, ist er am Ende seiner Amtszeit 82, also älter als Biden jetzt.

Hierzulande macht man sich Gedanken, ob Menschen über 80 noch unkontrolliert Auto fahren sollten. In den USA soll ein Republikaner diesen Alters das Land regieren. Er muss dann unzählige Termine in allen Zeitzonen wahrnehmen und über eines der größten Waffenarsenale der Welt verfügen.

Trump im Alterstest

Das Altern birgt unschöne Tücken. Das haben wir beim amtierenden amerikanischen Präsidenten Joe Biden gesehen. Er wirkte verwirrt und verwechselte Dinge. Auch für den Körper kann der Alltag eines Spitzenpolitikers sehr belastend sein. Auch Donald Trump wird nicht jünger – und will trotzdem nochmal Präsident werden. Für wie geeignet halten die Deutschen den Republikaner-Kandidaten? Wir haben nachgefragt.

Einen Befragten treffen wir vor dem Abgeordnetenhaus in Berlin. Er ist pensioniert und will noch seine alte Uni besuchen. Auf Donald Trump angesprochen verzieht er das Gesicht. „Ich halte ihn nicht nur für zu alt, sondern auch für einen großen Dealer, der die Welt verkauft.“ Ein weiterer Befragter, der mit seiner Familie aus Hamburg gekommen ist, befindet Donald Trump ebenfalls für zu alt.

„Man sieht es am jetzigen Präsidenten, dass die gesundheitliche Konstitution nicht mehr so ideal ist.“ Trumps bisherigen Entscheidungen seien schon fragwürdig gewesen, erklärt er. Klar sei „dass das nicht unbedingt besser werden würde.“ 65 als Altersobergrenze für eine Kandidatur könnte er sich gut vorstellen. Man müsse irgendwann auch mal das Feld räumen und an Jüngere abgeben. So wie es Biden mit Harris gemacht hat.

Ein Befragter stammt eigentlich aus Russland. Seine Frau sei auch viel jünger als er, scherzt er. Auf Donald Trumps Alter angesprochen sagt er: „Er ist sehr schlau und hat eine gute Frau.“ Die beiden zusammen seien sehr stark und Trump sei keineswegs zu alt. Zwei Däninnen, beide selbst pensioniert, widersprechen ihm. Sie finden, Donald Trump sei schlecht für Amerika und für die Welt. „Ich habe Angst, was es mit den Leuten dort macht, wenn er wieder Präsident wird“, erklärt die eine der beiden.