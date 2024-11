US-Wahl 2024: Geheime Botschaften entdeckt – SIE könnten alles ändern

Selten war eine US-Wahl so knapp wie die diesjährige. Der Republikaner Donald Trump und seine Kontrahentin, die Demokratin Kamala Harris, liefern sich seit Wochen in den Umfragen ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit Trump könnte der älteste Präsident jemals ins Amt gewählt werden, mit Harris dagegen die erste Frau, die im Oval Office Platz nehmen darf.

Die Kandidaten erleben am Dienstag (5. November) die wohl wichtigste Nacht ihres Lebens. Doch genau jetzt tauchen an immer mehr Orten geheime Botschaften auf, die die Wahl empfindlich beeinflussen könnten. Was dahinter steckt.

US-Wahl 2024: Frauen leben in Angst

Bei der US-Wahl 2024 sind über 200 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zwar ist bei den meisten Wählern entscheidend, von welchem Kandidaten sie sich besser repräsentiert fühlen, doch auch ein weiteres Kriterium ist 2024 wahrscheinlich so wichtig wie noch nie: das Geschlecht.

Denn es ist die erste Präsidentschaftswahl in den USA, seitdem das Recht auf Abtreibung in vielen Bundesstaaten gekippt wurde. Für viele Frauen ein tiefgreifender Einschnitt in ihr Selbstbestimmungsrecht – und damit entscheidend bei der Wahl. Denn mit Kamala Harris haben die Frauen eine Kandidatin, die sich offen dafür ausspricht, die Entscheidungsfreiheit wieder in ihre Hände zurückzulegen. Doch nicht alle Wählerinnen trauen sich, offen zu äußern, dass sie für Harris sind. Denn sie leben in Angst vor ihrem republikanisch wählenden Partner.

Sie könnten die Wahl entscheiden

Zuletzt sind immer wieder Berichte öffentlich geworden, nach denen männliche Trump-Fans ihre Frauen unter Druck setzen, um ebenfalls für die Partei zu wählen. Der bekannte US-Moderator Jesse Watters, seines Zeichens Republikaner, erzählte im Live-TV sogar: „Wenn ich herausfinden würde, dass meine Frau für Harris gestimmt hat, wäre das dasselbe, als hätte sie eine Affäre. Es würde die Heiligkeit unserer Ehe verletzen. Was würde sie dann noch vor mir verschweigen?“

Genau für sie, die in Angst lebenden Frauen, finden sich nun immer mehr geheime Botschaften. Auf zahlreichen öffentlichen Toiletten, zum Beispiel in Restaurants oder auf Wahlkampfveranstaltungen, finden sich kleine handgeschriebene Zettel. So etwa in Stuart in Florida. Darauf ist beispielsweise geschrieben: „Von Frau zu Frau: Deine Wahl ist anonym. Wähle, um deine Familie, deine Freiheit und deine Zukunft zu beschützen: Harris/Walz.“ Oder auch: „Deine Stimme ist privat. Dein Ehemann wird nichts erfahren. Du schaffst das.“

Botschaften, die den Ausgang der US-Wahl 2024 entscheidend beeinflussen könnten. Denn mit 53 Prozent sind die Frauen in einer leichten Mehrheit bei den Wahlberechtigten. Sollten sie sich geschlossen hinter die Demokratin stellen, könnte das ausschlaggebend für Kamala Harris‘ Sieg werden.