US-Wahl: Trump noch längst nicht geschlagen – so gut liegt er im Rennen

Die US-Wahl scheint in vieler Munde schon so gut wie gelaufen. Durch die Kandidatur von Kamala Harris haben die Demokraten zwar zweifelsohne einen großen Aufschwung erhalten und Spendengelder in Rekordzeit gesammelt, doch Donald Trump kann nicht abgeschrieben werden. Aktuelle Zahlen der „Washington Post“ zeigen, dass er in den entscheidenden Regionen nach wie vor in Führung liegt.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Trump droht: Kein Schutz mehr für Deutschland ohne 180-Grad-Wende +++

Die Politik-Landschaft in den Vereinigten Staaten ist ein Sonderfall. Die Mehrheit der 50 Bundesstaaten ist traditionell in republikanischer oder demokratischer Hand, bereits Monate vor der US-Wahl kann man die Parteienzugehörigkeit ihrer Wahlmänner vorhersagen.

US-Wahl: Trump dominiert das Zünglein an der Waage

Das Zünglein an der Waage bei der US-Wahl sind daher die Swing States – Staaten, die keine historische Färbung haben und bei jeder Wahl „neu verteilt“ werden. Zu ihnen zählen insgesamt sieben Bundesstaaten:

Pennsylvania (19 Wahlmänner)

Georgia (16 Wahlmänner)

North Carolina (16 Wahlmänner)

Nevada (6 Wahlmänner)

Michigan (15 Wahlmänner)

Arizona (11 Wahlmänner)

Wisconsin (10 Wahlmänner)

Mehr Themen für dich:

Zwar konnte Harris die Talfahrt, die Joe Biden zu verantworten hatte, stoppen – doch die Washington Post prophezeit Trump knapp zwei Monate vor der US-Wahl noch immer einen hauchdünnen Vorsprung. Demnach liegt der 78-Jährige in vier von sieben Staaten vorne: North Carolina, Arizona, Nevada und Georgia.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch der Wettmarkt – politische Wetten stehen in den Vereinigten Staaten hoch im Kurs – sieht Trump (noch) in Führung. Er attestiert dem 45. Präsidenten eine Siegchance von 50 Prozent, Harris liegt einen Prozentpunkt dahinter.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dennoch fällt auf, dass es eine flächendeckende „Nach-Biden-Verschiebung“ gibt. In allen sieben Staaten hat Kamala Harris den prozentualen Rückstand auf ihren Kontrahenten verkürzt, die Tendenz für die Demokratin ist weiterhin steigend.