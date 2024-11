US-Wahl 2024: Erstes Ergebnis da! Es bestätigt alle Umfragen

Seit Monaten sind die Augen der Welt auf den Kampf um die US-Wahl 2024 gerichtet. Mit Donald Trump könnte der erste Präsident ins Weiße Haus einziehen, der zum Zeitpunkt der Wahl als verurteilter Straftäter gilt. Kamala Harris wäre dagegen die erste Frau an der Spitze der Vereinigten Staaten.

Die beiden Kandidaten liefern sich seit Wochen in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In der ersten Gemeinde steht nun das Wahlergebnis fest!

US-Wahl 2024: Stimmenauszählung beginnt

Am Dienstag (5. November) werden über 200 Millionen US-Bürger zur Wahlurne gebeten. Während damit gerechnet wird, dass das offizielle Ergebnis der US-Wahl 2024 erst in den Tagen oder sogar Wochen nach der Wahl feststeht, ist die Auszählung im ersten Dorf des Landes bereits jetzt beendet!

Der kleine Skiort Dixville Notch im Bundesstaat New Hampshire nahe der kanadischen Grenze hat gerade einmal sechs wahlberechtigte Bürger. Das dortige Wahlbüro öffnete bereits um Mitternacht (Ortszeit), das Wahlergebnis stand daher schon kurze Zeit später fest.

Ergebnis spricht für sich

So stimmten drei Bürger für die Demokratin Kamala Harris, drei dagegen für den Republikaner Donald Trump. Die Wahlbeteiligung lag bei 100 Prozent. Mit 3:3 ist das Ergebnis alles andere als eindeutig – und spiegelt damit die Umfragen der vergangenen Wochen wider.

Ob das Ergebnis auf die gesamte USA übertragen werden kann, ist unklar. CNN-Kommentatoren werteten den Gleichstand als Zeichen dafür, wie eng das Rennen zwischen Harris und Trump ist. Doch längst nicht immer spiegelten die Resultate aus den kleinen Orten wider, wer dann am Ende Präsident wurde.

Dass in Dixville Notch schon so früh gewählt werden darf, hat einen historischen Hintergrund. Ein Gesetz in New Hampshire erlaubt Gemeinden mit weniger als 100 Einwohnern, sowohl bei den Vorwahlen als auch später bei der Präsidentenwahl schon um Mitternacht ihr Wahllokal zu öffnen.

Da in der Gemeinde früher viele Eisenbahnarbeiter lebten, wurde es ihnen durch die frühe Abstimmungsmöglichkeit möglich, sich nach der Stimmabgabe nochmal zur Ruhe zu legen, um wach und pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. (mit dpa)