Ukraine: Scholz macht Vorstoß – „Endlich ist es so weit“

© imago images/Russian Look

Reden wir drüber: Hilft der Ukraine-Krieg der AfD und dem BSW?

Kurz vor der Landtagswahl 2024 in Thüringen fragen wir die Menschen dort, ob Deutschlands Verhalten im Ukraine-Krieg ein möglicher Grund ist, warum das BSW sowie die AfD in Thüringen so viele Sympathisanten haben?