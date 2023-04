Ukraine-Krieg: Drohne mit Sprengstoff in Moskau gefunden – sollte Putin damit getötet werden?

Auch nach über einem Jahr hält der Ukraine-Krieg weiter an. Noch immer gibt es kriegerische Vorgänge zwischen Russland und den USA. Jetzt soll es laut unbestätigten Medienberichten einen mutmaßlichen Attentat-Versuch auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin gegeben haben.

Demnach sei eine Drohne mit Sprengstoff in einem Waldstück in der Nähe von Moskau gefunden worden. Angeblich sollte diese den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen. Mutmaßlicher Absender: der ukrainische Geheimdienst.

Ukraine-Krieg: Attentat auf Putin geplant?

Wie die „Bild“ jetzt aus eigenen Recherchen erfahren haben will, soll der ukrainische Geheimdienst am Sonntag eine Drohne vom Typ UJ-22 mit 30 C4-Sprengstoffblöcken von Charkiw ins rund 500 Kilometer entfernte Moskau entsendet haben. Angeblich sollte diese Wladimir Putin bei einem Besuch des Industrieparks in Rudnewo treffen.

Der ukrainischen Aktivisten Jurij Romaneko, der laut „Bild“ angeblich enge Beziehungen zum ukrainischen Geheimdienst pflegt, schrieb bei Twitter: „Letzte Woche erhielten unsere Geheimdienstoffiziere Informationen über Putins Reise in den Industriepark in Rudnewo. Dementsprechend startete unsere Kamikaze-Drohne, die durch alle Luftverteidigungen der Russischen Föderation flog und unweit des Industrieparks abstürzte.“

Informationen über mutmaßliches Attentat sehr vage

Dass Putin einen Industriepark im Umfeld von Moskau besuchen wollte, erklärte Kreml-Korrespondent Pawel Zarubin am Sonntag. Ob und wann Putin aber den Industriepark in Rudnewo besuchen wollte, ist nicht bestätigt. Russischen Medien sollen laut „Bild“ aber ebenfalls über den Absturz der Drohne berichtet haben.

Ukraine-Experte Sergej Sumlenny sagte bei „Bild“: „Es ist klar, dass ein Präzisionsschlag gegen Russlands Staatschef mit einer Kamikaze-Drohne eine fast unmögliche Aktion ist. Aber schon die Tatsache, dass eine solche Drohne zu einem Ort vordringt, wo Putin einen Aufenthalt plant, ist eine Ohrfeige für den russischen Diktator.“

Bislang sind die Informationen über den mutmaßlichen Attentat-Versuch noch nicht bestätigt.