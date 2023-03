Am 24. Februar 2022 griff der russische Präsident Wladimir Putin das Nachbarland Ukraine an. Am Freitag (17. März) hat der internationale Strafgerichtshof Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen.

Der Strafgerichtshof Den Haag warf dem russischen Machthaber vor, verantwortlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine zu sein.

Mehr dazu in Kürze.