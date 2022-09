Ukraine-Krieg: Martin Sonneborn zerlegt EU-Politik in 60 Sekunden – „Moralfrei“

Wenn der Satiriker und EU-Abgeordnete Martin Sonneborn (57) im Parlament ans Rednerpult tritt, wird es nicht selten ungemütlich für die Verantwortlichen. In Sachen Ukraine-Krieg musste dieses Mal Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (63) dran glauben.

In seiner einminütigen Rede zerlegt der Vorsitzende der Partei „Die Partei“ süffisant die Politik der EU-Kommission rund um den Ukraine-Krieg. Sein Vorwurf: Heuchelei. Eine Beleidigung für von der Leyen hat er auch parat.

Ukraine-Krieg: Putin abgelöst von Präsident aus Aserbaidschan Aliyev

„Um uns von einem Gas-Lieferanten zu lösen, der einen brutalen Angriffskrieg führt: Putin; haben Sie uns einen gesucht, der einen brutalen Angriffskrieg führt: Aliyev [Präsident Aserbaidschan]“, wirft Sonneborn der CDU-Politikerin vor.

Martin Sonneborn provoziert gerne im EU-Parlament. So auch wieder zuletzt. Foto: IMAGO / snapshot

Derzeit überfalle Aserbaidschan den Staat Armenien, so Sonneborn, um daran ironisch anzuschließen: „Respekt für diese Wahl. Immerhin liegt unser neuer bester Kumpel Aserbaidschan in Sachen Demokratie, Presse und bürgerliche Freiheiten noch weit hinter Russland. Nur bei der Bestechung korrupter CDU-Honks ist Aliyev ganz vorn“.

Sonneborn: „Wir sollten Europa nicht den Leyen überlassen“

Nun voll in Fahrt, lässt der Berufsironiker Sonneborn seinen Gedanken freien Lauf: „Als Sie Ihren Dienst hier antraten, dachte ich, Sie seien lediglich unfähig und ein bisschen kriminell. Inzwischen weiß ich, dass Sie auch beeindruckend moralfrei sind – an den Außengrenzen sterben täglich Flüchtlinge, Fracking-Gas und Atomkraft sind auf einmal nachhaltig und Sie löschen routiniert Ihre SMS zu den Milliarden-Zahlungen an Pfizer“.

„Mir fällt zur EU nichts mehr ein. Außer: Wir sollten Europa nicht den Leyen überlassen“, schließt er seine Rede ab, mit der er auf Twitter viel Lob, jedoch auch Kritik auf sich zieht:

„Niemand tut mehr dafür, die Demokratie im Allgemeinen und die EU im besonderen verächtlich zu machen.“

„Vom Satiriker zum Spaßpolitiker zum Kasper. Auch wenn die ‚Kritik‘ von Sonneborn nicht falsch ist, ist sie unterkomplex, lässt Zusammenhänge außer Acht und ist einzig darauf abgestellt, per Emotion die Dullis abzuholen. Schenkelklopfer.“

