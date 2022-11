Ukraine-Krieg: Neue Flüchtlingswelle in Deutschland? Experte wird deutlich – „Historische Krise!“

Nach den Rückeroberungen der Ukraine zieht Wladimir Putin jetzt alle Register. Um den Ukraine-Krieg zu lenken, hat sich Russlands Präsident einen neuen Plan überlegt. Und der hat es für ganz Europa in sich. Russland greift die zivile Infrastruktur in der Ukraine an.

Dadurch wird die Versorgung von Trinkwasser und vor allem mit Strom immer prekärer. Die Ukraine sieht dahinter einen perfiden Plan: Menschen gen Westen treiben, um so die EU zu destabilisieren. Kommt durch den Ukraine-Krieg eine neue Flüchtlingswelle nach Deutschland? Ein Experte findet dafür klare Worte.

Ukraine-Krieg: Putins „Energieterror“ soll Europa überrumpeln

Nach russischen Raketenangriffen auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine ist es in der Hauptstadt Kiew und sechs weiteren Regionen zu heftigen Strom-Einschränkungen gekommen. Der Strom werde für Kunden jetzt sogar zeitlich gestaffelt abgeschaltet, teilte der Energieversorger Ukrenerho am Dienstag in Kiew mit.

Die Menschen sind aufgerufen, besonders morgens und abends Strom zu sparen. Waschmaschinen und Heizungen sollen möglichst nur nachts laufen, unnötige Lichtquellen ausgeschaltet bleiben. Die Ukraine wirft Russland „Energieterror“ mit dem Ziel vor, die Menschen in Dunkelheit, Kälte und Angst zu stürzen. Kremlchef Wladimir Putin wolle so Menschen in die EU treiben, um dort die Lage durch eine Vielzahl an Flüchtlingen zu destabilisieren, heißt es in Kiew.

Ukraine-Krieg: Experte warnt bei Flüchtlingswelle vor „historischer Krise“

Dabei stellt sich auch für Deutschland die Frage, ob eine weitere größere Flüchtlingswelle vor der Tür steht. In der Sendung „RTL Direkt“ äußerte sich dazu der Migrationsforscher Gerald Knaus. Dieser ist sich sicher, dass im Winter mehrere Millionen Menschen aus der Ukraine nach Europa flüchten könnten. „Es ist klar, das ist eine historische Krise“, betonte er dazu. Viele Ämter seien nämlich bereits jetzt schon am Limit. „So etwas hat Europa und Deutschland seit vielen Jahrzenten noch nicht erlebt, es ist eine unglaubliche Herausforderung.“

Dazu interessant:

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, gab die Zahl der bisher von Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge aus der Ukraine am Dienstag mit mehr als einer Million an. Hinzu kämen noch 160.000 Schutzsuchende aus anderen Staaten, sagte sie im ZDF-„Morgenmagazin“. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte ebenso vor kurzem gewarnt, die Kommunen seien angesichts steigender Zahlen von Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern stark belastet und kämen an die Grenzen ihrer Kapazität.