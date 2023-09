Ukraine-Krieg: Atomkrieg verhindert? Elon Musk soll Putin vor Unheil bewahrt haben

Elon Musk ist ein bekannter Unternehmer und Geschäftsmann. Er ist berühmt für die Gründung der Elektrofahrzeug-Marke „Tesla“ – und für zweifelhaften Humor auf Twitter. Nun hat er laut eigenen Angaben auch in den Krieg zwischen Ukraine und Russland eingegriffen. Erstaunlicherweise auf der Seite Putins.

„Starlink.“ Was klingt wie der hübsche Name einer Website für Astrologie, ist in Wahrheit das Satellitennetzwerk von Musks Raumfahrtunternehmens SpaceX. Der Milliardär wollte, dass Menschen mit dem Netzwerk Netflix schauen. Das sagt er zumindest. Dennoch hat er es dafür genutzt, das Kriegsgeschehen in der Ukraine zu beeinflussen. Er wollte einen Atomkrieg verhindern, rechtfertigte er.

Ukraine-Krieg: Milliardär mischt sich ein

Wie der US-amerikanische Nachrichtensender CNN berichtete, hat Elon Musk (52) selbst zugegeben, Einfluss auf den Ukraine-Krieg genommen zu haben. Wie in der von Walter Isaacsons geschriebenen Biografie über den exzentrischen Milliardär steht, hat dieser 2022 seine Ingenieure angewiesen, das Starlink-Satellitenkommunikationsnetz seines Unternehmens in der Nähe der Krimküste abzuschalten. Das sei geschehen, um einen ukrainischen Überraschungsangriff auf die russische Marine zu stören.

Als ukrainische U-Boot-Drohnen mit Sprengstoffladung auf die russische Flotte zukamen, „verloren sie die Verbindung und strandeten harmlos an Land“, schreibt Isaacson. Hochrangige russische Beamten baten Musk darauf hin, die Satelliten wieder einzuschalten. Dieser befürchtete aber, Russland könne auf einen ukrainischen Angriff auf die Krim mit Atomwaffen reagieren.

Musks Bedenken hinsichtlich eines „Mini-Pearl Harbor“ in der Krim, wie er es nannte, bewahrheiteten sich nicht. Das Ereignis zeigt jedoch die bislang einzigartige Position, in der Musk sich befindet. Moderne Technologien und diejenigen, die darüber verfügen, nehmen eine neue Stellung ein in den Kriegen dieser Welt.

Atomkrieg verhindert?

Nachdem Russland im Februar 2022 bei seinem Angriff auf die Ukraine deren Kommunikationssysteme gestört hatte, stimmte Musk zu, der Ukraine die Starlink-Satellitenterminals zur Verfügung zu stellen. Diese wurden für die militärischen Operationen der Ukraine entscheidend. Auch als Mobilfunk- und Internetnetzwerke zerstört waren, ermöglichten die Starlink-Terminals der Ukraine die Aufrechterhaltung der Verbindung, berichtete CNN.

Musk hatte das System nur für die Verteidigung gedacht. Aber als die Ukraine Starlink-Terminals für offensive Angriffe gegen Russland einzuplanen begannen, zweifelte Musk an seinen Entscheidungen.

„Wie bin ich in diesen Ukraine-Krieg verwickelt?“, fragt Musk durch Isaacson. „Starlink sollte nicht in Kriege verwickelt sein. Es sollte den Menschen ermöglichen, Netflix zu schauen, zu entspannen. Online zur Schule zu gehen und gute, friedliche Dinge zu tun, nicht Drohnenangriffe.“ Laut CNN ist Starlink immer noch für die Ukraine nutzbar und spielt eine wichtige Rolle in der Kommunikation während des Krieges.