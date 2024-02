Ukraine-Flüchtlinge: So verändert sich Deutschlands Bevölkerung

"Job-Turbo" für Geflüchtete - auch ohne perfektes Deutsch

Das im Januar von der Bundesregierung gestartete Intergrationsprojekt "Job-Turbo" soll in Deutschland lebende Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) traf in einem Berliner Supermarkt zwei Beschäftigte aus der Ukraine.