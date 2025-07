Amis ächzten unter Trump-Zöllen – Preise schießen in die Höhe

Die aggressive Zollpolitik von Donald Trump zeigt immer deutlichere Auswirkungen auf die Preise in den USA. Besonders Lebensmittel, Schuhe und Kleidung werden teurer. Neue Zölle auf brasilianisches Rindfleisch und ein Handelsabkommen mit Vietnam sorgen bei Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen für Unmut.

Trump: Zollpolitik belastet US-Verbraucher

Die von Donald Trump angekündigten Zölle auf brasilianisches Rindfleisch alarmieren US-Verbraucher und Unternehmen. Händlern zufolge könnte dieser Schritt die ohnehin hohen Preise für Hamburgerfleisch weiter in die Höhe treiben. Experten weisen darauf hin, dass Lebensmittelproduzenten zunehmend auf Importe aus Brasilien angewiesen sind, da die heimische Produktion zurückgeht. Eine Dürreperiode und Probleme bei Viehimporten aus Mexiko haben die Lage noch verschärft. „Wenn der Plan nicht geändert wird, werden die Einfuhren von brasilianischem Rindfleisch in dieses Land einfach aufhören“, sagte Bob Chudy, Berater für US-Importfirmen.

Rindfleischpreise in den USA haben bereits Rekorde erreicht, mit einer erwarteten Produktionssenkung um zwei Prozent in diesem Jahr. Brasilien hat seine Rindfleisch-Exporte in die USA im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt und macht inzwischen 21 Prozent der gesamten US-Importe aus. Die Trump-Zölle, die ab dem 1. August in Kraft treten sollen, könnten diese Versorgung gefährden und die Verbraucher noch stärker belasten.

Auch Schuhe und Kleidung werden teurer

Neben Lebensmitteln sind auch Schuhe und Kleidung von den Zöllen betroffen, die Trump auf Importe aus mehreren Ländern erhebt. Eine Studie von „DataWeave“ zeigt, dass die Preise für Schuhe in den letzten sechs Monaten um bis zu vier Prozent gestiegen sind, während Bekleidungspreise um fast zwei Prozent zulegten. Die Verhandlungen des Weißen Hauses mit weiteren Ländern könnten das Problem verschärfen. Am Donnerstag setzte Trump Zölle in Höhe von 35 Prozent auf kanadische Waren fest, wie er auf Truth Social mitteilte.

Ein kürzlich abgeschlossenes Handelsabkommen mit Vietnam bringt ebenfalls zusätzliche Kosten für US-Verbraucher. Auf Exporte aus Vietnam werden 20 Prozent Zölle erhoben, während auf Waren, die von anderen Ländern über Vietnam versandt werden, 40 Prozent Zölle fällig sind. Diese Maßnahmen dürften die Kosten für Konsumgüter wie Bekleidung, Schuhe und Accessoires weiter nach oben treiben. Trumps Zollpolitik löst in den USA Bedenken aus, da die Preissteigerungen für Verbraucher und Unternehmen immer spürbarer werden.

