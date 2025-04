Trump-Zölle: Entsetzen in Deutschland – „Vollkatastrophe“, „1930er sind zurück“

Es sind teilweise fast schon apokalyptische Befürchtungen und düstere Kommentare! Politik und Wirtschaft reagieren entsetzt auf die neuen Zölle, die Donald Trump jetzt verkündete. Die Weltwirtschaft könnte in ernsthafte Turbulenzen geraten!

Was Ökonomie-Experten und Politiker befürchten – ein Überblick über erste Reaktionen.

Reaktionen auf die Trump-Zölle: „Die 1930er-Jahre sind zurück“

Achim Wambach, Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung laut „Bild“: „Die ökonomischen Folgen sind gravierend – insbesondere für die Amerikaner. Preise und Inflation werden steigen, eine Rezession wird wahrscheinlicher.“

Carsten Brzeski (ING-Volkswirt) gegenüber „Bild": „Die 1930er-Jahre sind zurück."

„Die 1930er-Jahre sind zurück.“ Bernd Lange (SPD, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament) laut „Spiegel“: „Diese ungerechtfertigten, illegalen und unverhältnismäßigen Maßnahmen können nur zu einer weiteren Eskalation und einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale für die USA und die Welt insgesamt führen.“

„Diese ungerechtfertigten, illegalen und unverhältnismäßigen Maßnahmen können nur zu einer weiteren Eskalation und einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale für die USA und die Welt insgesamt führen.“ Daniel Caspary (Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament) gegenüber „Spiegel“: „Diese Ankündigungen sind eine Vollkatastrophe und leider eine Fortschreibung der handelspolitischen Geisterfahrt von Donald Trump.“

„Diese Ankündigungen sind eine Vollkatastrophe und leider eine Fortschreibung der handelspolitischen Geisterfahrt von Donald Trump.“ US-Ökonom Maurice Obstfeld im „Zeit“-Interview: „Präsident Trump hat der Weltwirtschaft den Krieg erklärt.“

Noch-Wirtschaftsminister Habeck: „Das ist ein ‚Inflation Day'“

Auch Noch-Wirtschaftsminister Robert Habeck kritisierte die neuen Maßnahmen von Trump in aller Schärfe. „Die US-Zoll-Manie kann eine Spirale in Gang setzen, die auch Länder in die Rezession reißen kann und weltweit massiv schadet“, so der Grüne. Er befürchtet „schlimme Folgen für viele Menschen“.

Anders als von Trump angekündigt, sei das kein „Befreiungstag“ (Liberation Day) für die USA, sondern ein „Inflation Day“ (Inflationstag), so Habeck. Er geht davon aus, dass die Preise auch in den Vereinigten Staaten stark steigen werden. Wenn die USA keine Verhandlungslösung wolle, werde die EU eine „ausgewogene, klare und entschlossene Antwort geben“.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte am frühen Donnerstag (3. April) an: „Die von den USA angekündigten universellen Zölle sind ein schwerer Schlag für Unternehmen und Verbraucher weltweit. Europa ist bereit, zu reagieren.“