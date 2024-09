Trump lästert im TV-Duell über Deutschland – als abschreckendes Beispiel für die USA

Deutschland war Thema beim TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris – allerdings als negatives Beispiel! Donald Trump schoss gegen die Ampel-Politik und benutzte die Entwicklung hierzulande als abschreckendes Beispiel.

+++ Auch spannend: TV-Duell Trump vs. Harris: Wer ist der Gewinner? Es gibt eine eindeutige Umfrage +++

Ausgerechnet in seinem Abschlussstatement, das unvorbereitet und improvisiert wirkte, ging Trump auf Deutschland ein.

„Deutschland hat’s versucht“

Der frühere Präsident betonte, dass er für die Förderung von Gas mit der Fracking-Methode und generell für den Abbau fossiler Brennstoffe sei. Dann der Seitenhieb auf die grüne Energiewende in Deutschland.

„Deutschland hat’s versucht und innerhalb eines Jahres waren die wieder zurück, normale Kraftwerke zu bauen. Wir sind noch nicht so weit. Wir können doch nicht unser Land opfern, nur wegen schlimmer Visionen, die sie haben.“ Donald Trump im TV-Duell

Trump behauptet nun also, dass Deutschland mit der Energiewende krachend gescheitert sei. Tatsächlich löste der Stopp der Gas-Lieferungen aus Russland eine schwere Energiekrise hierzulande aus. In diesem Zusammenhang gab und gibt es auch weiterhin massive Kritik am endgültigen Aus der letzten deutschen Atomkraftwerke im April 2023. Mittlerweile sind die Preise für Strom und Gas jedoch wieder deutlich zurückgegangen nach dem Schock rund um dem Ausbruch des Ukraine-Krieges.

+++ Lesenswert: Taylor Swift rechnet mit Trump ab – sie nimmt ihm zwei Sachen total übel +++

Trump wettert gegen Deutschlands Energiepolitik – Faktencheck

Die Ampel-Koalition beschloss in diesem Jahr tatsächlich den Bau neuer Gaskraftwerke, die vor allem jetzige Kohlekraftwerke ersetzen sollen. Diese neuen Kraftwerke sollen zudem zwischen 2035 bis 2040 umgestellt und dann vollständig mit dem klimafreundlicheren Wasserstoff betrieben werden.

+++ Spannend: TV-Duell: Trump posaunt irre Migranten-Lüge – „Die Leute essen Hunde und Katzen“ +++

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Ausbau Erneuerbarer Energien weiter voran geht. Laut Bundesregierung steigerte sich der Anteil der Eneuerbaren Energien am Bruttostromverbauch im ersten Halbjahr 2024 auf 57 Prozent. Das ist etwa eine Verdoppelung in den letzten zehn Jahren. Während die Ausbauziele im Bereich Solarenergie zuletzt erreicht wurden, hinkt Deutschland aber bei Windkraftanlagen hinterher.

https://twitter.com/CHSievers/status/1833704121783705891

Wie immer beim Populisten Trump ist es somit nur eine halbe und verdrehte Wahrheit, die er den US-Wählern im TV-Duell präsentierte. Mit dem Schreckgespenst der angeblich gescheiterten Energiewende in Deutschland wird er nun aber weiter Wahlkampf machen und vor einem Niedergang der USA warnen.