TV-Duell: Trump posaunt irre Migranten-Lüge – „Die Leute essen Hunde und Katzen“

In der Nacht auf Mittwoch deutscher Zeit hieß es „Ring frei“ für Kamala Harris und Donald Trump. Die beiden Kandidaten lieferten sich im TV-Duell zur US-Wahl eine Schlammschlacht. Trump brachte immer wieder wilde Behauptungen gegen seine demokratische Gegnerin. Bei der Frage zur Einwanderung behauptete er, die Leute in einer amerikanischen Stadt würden Hunde und Katzen essen.

++ Dazu interessant: TV-Duell gegen Harris: Trumps Wahlkampfteam befürchtet „Wutausbruch“ ++

TV-Duell: Trump mit wirrer Behauptung über Katzen- und Hundeesser

In den USA fand am Dienstagabend das erste und wahrscheinlich einzige TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump für die Präsidentschaft statt. Die beiden Kontrahenten traten knapp zwei Monate vor der US-Wahl im National Constitution Center in Philadelphia zum Wortgefecht gegeneinander an. Der Sender ABC übertrug das 90-minütige TV-Duell live.

Doch mit manchen Aussagen schoss Trump weit über das Ziel hinaus. Bei der Frage zur Migration in den USA behauptete er, Ausländer aus Haiti hätten in der Stadt Springfield Haustiere und Wildtiere getötet und gegessen. „In Springfield essen die Leute Hunde und Katzen, sie essen die Haustiere. Dass das in unserem Land passiert, ist eine Schande.“ Ein Ausschnitt von der Tirade ist auf der Plattform X veröffentlicht worden.

Doch das ist Nonsens. Die Stadt Springfield selbst hatte die Behauptung zurückgewiesen. Auch die Polizei in Springfield erklärte den örtlichen Medien, dass es keine Berichte über gestohlene oder gegessene Haustiere gibt. TV-Moderator und Duell-Host David Muir wies Trump darauf hin, dass seine Aussage Quatsch sei. Harris dagegen fand es sehr amüsant, ein verschmitztes Lächeln über die wirre Aussage konnte sie sich nicht verkneifen.

Trump-Vize Vance war Vorreiter bei Fake News über Migranten

Schon am Montag (9. September) tätigte J.D. Vance diese falsche und entmenschlichende Aussage über tierquälende Einwanderer, die während der Biden-Harris-Regierung ins Land kamen. Er verbreitete Gerüchte, Einwanderer würden Haustiere von Amerikanern verspeisen.

Mehr News:

Dem TV-Duell wurde größte Bedeutung zugesprochen, denn die 59-jährige Vizepräsidentin und der 78-jährige Ex-Präsident liefern sich ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen in den Umfragen. Persönlich sind sich die beiden höchst verschiedenen Kandidaten vor der Debatte noch nie begegnet. Für Harris war es das erste TV-Duell, für Trump das siebte.