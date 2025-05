Trump rastet wegen Bruce Springsteen aus – Beleidigungen unter der Gürtellinie

Donald Trump ist umstritten. Nicht nur innerhalb der internationalen Gemeinschaft, sondern auch unter der US-Bevölkerung. Sein Zoll-Kurs hat für einen Wirtschaftscrash gesorgt und gefährdet den Wohlstand der Bürger. Rockstar Bruce Springsteen hat den Präsidenten dafür scharf kritisiert – jetzt feuert der Republikaner zurück.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Trump macht alle sprachlos! Menschen starren mit offenem Mund in den Himmel +++

Bruce Springsteen ist der Kragen geplatzt. Anders lässt sich seine Schimpftirade im Rahmen seines Konzerts in Manchester nicht betiteln. „Mein Zuhause, das Amerika, das ich liebe, das Amerika, über das ich Lieder geschrieben habe, das 250 Jahre lang ein Signalstern der Hoffnung und Freiheit war, ist zurzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten und verräterischen Regierung”, sagte der 75-Jährige in Richtung der Trump-Administration.

Donald Trump ätzt nach Kritik

Er rief seine Fans auf, ihre Stimme „gegen den Autoritarismus“ zu erheben. Dass Trump diesen spitzen Kommentar nicht auf sich sitzen lassen würde, war klar. Seine Antwort ließ entsprechend nicht lange auf sich warten – und sie ist gespickt mit persönlicher Diskreditierung.

„Ich sehe, dass der völlig überbewertete Bruce Springsteen ins Ausland reist, um schlecht über den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu reden. Ich mochte ihn nie, weder seine Musik noch seine linksradikale Politik, und vor allem ist er kein talentierter Kerl.“ Donald Trump via Truth Social

Weitere Nachrichten:

Die Hasstirade von Trump ist damit aber noch nicht beendet. Er nutzt die Gelegenheit, um einmal mehr gegen seinen Vorgänger Joe Biden nachzutreten. „Nur ein aufdringlicher Typ [Springsteen], ein widerlicher Trottel, der den Betrüger Joe Biden, einen geistig inkompetenten Narren und unseren schlechtesten Präsidenten aller Zeiten, der unser Land beinahe zerstört hätte, leidenschaftlich unterstützt hat.“

Und auch für eine Drohung ist sich der 78-Jährige nicht zu schade. „Dieser ausgetrocknete Rocker (seine Haut ist völlig verkümmert!) sollte den Mund halten, bis er wieder im Land ist. Dann werden wir sehen, wie es ihm ergeht!“