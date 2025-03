Nord Stream 2: Krasse Wende bahnt sich an – Trump hat seine Finger im Spiel

Brisante Recherchen der „Financial Times“ und der „Bild“ deuten auf eine krasse Wende bei der Erdgasleitung Nord Stream 2 hin. Angeblich hat dabei auch Trump mit seiner Administration seine Finger im Spiel. Auf der anderen Seite soll ein Kumpel von Putin der Antreiber sei.

Rückblick: Im September 2022 wurde eine Pipeline von Nord Stream 2 bei einem Sabotageangriff von Tauchern in die Luft gesprengt. Auch die beiden Pipelines von Nord Stream 1 wurden zerstört. Die Täter sind bis heute unbekannt, Indizien deuten aber auf eine Aktion von ukrainischen Kräften hin. Nur eine Leitung blieb bei dem Anschlag intakt, doch es fließt kein Erdgas mehr aus Putins Russland nach Deutschland.

+++ Auch spannend: Putin-Regime jubelt über Trumps Standpauke: „Undankbares Schwein bekam Ohrfeige“ +++

Nord Stream 2: Trump-Vertrauter Grenell verhandelt angeblich schon in der Schweiz

Nun setzt sich laut den Medienberichten Matthias Warnig, ein enger Freund Wladimir Putins und früherer Stasi-Major, dafür ein, dass die Ergasleitung Nord Stream 2 wieder in Betrieb genommen wird. Der deutsche Manager setzt dabei angeblich auf die Unterstützung amerikanischer Finanzinvestoren.

Hier kommt laut „Bild“-Recherchen ein Vertrauter von Donald Trump ins Spiel. Es ist Richard Grenell. Früherer Botschafter in Deutschland und Gesandter für Sonderaufgaben des US-Präsidenten. Er soll demnach mehrfach in der Schweiz über einen Nord-Stream-Deal verhandelt haben. Ohne Kenntnis der deutschen Bundesregierung, obwohl die Pipeline in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) endet.

Annäherung an Putin – EU-Beamte alarmiert

All das soll am Rande der russisch-amerikanischen Friedensgespräche über die Ukraine seinen Lauf genommen haben. Es geht dabei um eine Annäherung beider Großmächte – auch wirtschaftlich. Laut „Financial Times“ sollen auch hochrangige EU-Beamte längst auf die Erdgas-Gedankenspiele aufmerksam geworden sein.

Weitere Nachrichten für dich:

Was an diesen Enthüllungen wirklich dran ist, lässt sich aktuell noch nicht einschätzen. Gegenüber der „Financial Times“ dementiert Warnig, dass er an Gesprächen mit amerikanischen Politikern oder Wirtschaftsvertretern über Nord Stream 2 beteiligt sei.