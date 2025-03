Trump-Talk bei Miosga rüttelt die Deutschen wach – „Kein Verbündeter mehr“

Sie analysiert die Lage nüchtern und kühl, gerade deshalb aber haben ihre Worte viel Gewicht. Claudia Major ist eine der anerkanntesten Expertinnen im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nach dem Trump-Eklat beim Staatsbesuch von Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus gibt sie im ARD-Talk von Caren Miosga ihre Einschätzung ab. Die Analyse ist schaurig!

Aus Sicht der Expertin verliert Europa die USA als wichtigsten Verbündeten. Dass es zu diesem Schlagabtausch zwischen Trump und Selenskyj vor der Presse gekommen ist, hat sie weniger überrascht. Eher allerdings die „Brutalität und Schärfe“ der Wortwahl von Trump und seinem Vize JD Vance.

Expertin bei Caren Miosga: „USA sind keine Schutzmacht mehr“

Major erinnert bei Miosga daran, dass es schon einen Vorlauf gab und die Entwicklungen sich seit dem Amtsantritt von Trump abzeichneten. So habe sein Vize Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz „de facto gesagt: ihr Europäer seid ein ideologischer Gegner“.

Verteidigungsminister Pete Hegseth habe ebenfalls klargemacht, dass der Fokus der Trump-Administration woanders liege und die Europäer selbst für ihre Sicherheit sorgen müssen. Zuletzt sei Trump den wichtigsten Forderungen von Putin einfach nachgekommen, wie dem Ausschluss einer NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine. „Das alles war ja schon angelegt“, so Major mit Blick auf die Eskalation vor den Kameras in Washington.

So kommt die Politikwissenschaftlerin bei Caren Miosga zu einem heftigen Urteil. Trump verfolge ganz andere Ziele als die Europäer und wolle einen „Reset“ mit Putins Russland. Mittlerweile stimmen sich beide Länder sogar schon im UN-Sicherheitsrat ab, wie zuletzt geschehen bei einer Ukraine-Resolution.

„Das zeigt letztlich, dass die USA kein Verbündeter mehr sind. Dass sie sich immer mehr von den demokratischen Werten, die die transatlantische Beziehung mal ausgemacht haben, entfernen. Dass sie immer autokratischer werden. Dass wir offensichtlich andere Ziele verfolgen. (…) Die USA ist keine Schutzmacht mehr, sie ist eher ein Risiko für uns in Europa“ Claudia Major bei Miosga (ARD)

ARD-Talk: „Fundamental schwierige Herausforderung“ für Deutschland

Major geht noch weiter: Die USA unter Trump werden „zum Sicherheitsrisiko für Europa“. Gerade für Deutschland sei das eine „fundamental schwierige Herausforderung“, weil das eine Erkenntnis gegen die politische Ausrichtung und den Glauben der vergangenen Jahrzehnte sei.

In ihrem Schlussstatement in der ARD-Sendung von Miosga blickt Major auf die militärischen Chancen der Ukraine. Aktuell würden die zugesagten US-Hilfen noch bis Mitte 2025 reichen. Doch es sei völlig unklar, ob Trump daran festhält oder sie abbricht.

Die Lehre für die Europäer müsse sein, in der Rüstungsindustrie schneller hochzufahren, was bei der Munitionsherstellung schon gelungen sei, so Major. Die ukrainische Rüstungsindustrie habe auch deutlich aufgeholt im vergangenen Jahr. Schwierig sei aber beispielsweise der Bereich der Flug- und Raketenabwehr ohne US-Hilfen.