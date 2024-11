3 Gründe, warum Donald Trump die US-Wahl gewinnen wird

Nach der letzten Amtszeit von Donald Trump waren die USA vor allem eines: tief gespalten. Die fatalen Folgen der Pandemie, die abgekühlten transatlantischen Beziehungen und der Sturm auf das Kapitol waren damals nur drei der vielen Symptome dessen.

Doch trotzdem hat der Ex-Präsident in diesem Jahr wieder gute Chancen, die Wahl zu gewinnen. Ein Experte verriet unserer Redaktion drei Gründe, warum Trump nochmal gewinnen könnte.

Trump: Erfolgreicher denn je

Aus deutscher Sicht ist es teilweise nur schwer nachvollziehbar, warum sich Donald Trump in den USA einer so großen Beliebtheit erfreut. Immer wieder hagelt es Kritik, immer wieder trumpft der Immobilien-Mogul mit Skandalen auf. Doch trotzdem sprechen seine Umfragewerte für sich.

Wir haben deshalb Andreas Etges vom Amerika-Institut der Ludwig-Maximilians-Universität in München um Rat gebeten. Die Frage dabei: Warum hat Donald Trump so gute Chancen, die Wahl für sich zu entscheiden?

Diese Gründe sprechen für ihn

Laut Etges läge das erstens daran, dass Trump es im Vergleich zu Kamala Harris geschafft hat, seine Wähler zu mobilisieren. Und das liegt nicht zuletzt an der einfachen, bildhaften Sprache, die der 78-Jährige verwendet. Es sind kurze, prägnante Sätze, in denen er seine Forderungen formuliert. Er wendet sich damit bewusst an jede Art von Wähler, nicht nur an diejenigen mit Hochschulabschluss. Viele Wähler fühlen sich dadurch besser abgeholt.

Doch das ist noch nicht alles. Der US-Experte erklärt: „Donald Trump könnte die Wahl gewinnen, weil ihm die wegen der hohen Preise besorgten Wähler mehr Kompetenz in Wirtschaftsfragen zuschreiben.“ Denn ein Versprechen hat Trump schon in seiner ersten Amtszeit eingehalten: „America First“. So verbesserte sich die Situation im Land vor der Corona-Pandemie enorm. Es wurden neue Arbeitsplätze geschaffen, die Kaufkraft der Menschen stieg spürbar an und auch die Armut ging zurück.

In einem Land, in dem mittlerweile immer mehr Menschen Probleme haben, sich aufgrund gestiegener Kosten Lebensmittel oder gar die Miete zu leisten, ist das für viele Wähler eine verlockende Aussicht und ein großer Grund, um das Kreuz bei ihm zu setzen.

Zuletzt hat Trump gute Chancen, erneut ins Weiße Haus einzuziehen, „weil Kamala Harris es nicht geschafft, genügend Wähler davon zu überzeugen, dass es den Amerikanern mit ihr als Präsidentin besser gehen würde als unter Biden oder Trump“. Hierfür könnten zwei Gründe ausschlaggebend sein.

Denn während der Republikaner auf seine bisherigen Erfolge als Präsident verweisen kann, kann Harris nur Versprechungen machen. Ob sie diese dann auch wirklich umsetzt, kann im Moment keiner abschätzen. Trump hat hier einen klaren Vorteil. Andererseits hatte der 78-Jährige mehr Zeit im Wahlkampf. Denn während sich die Demokraten durch den Rücktritt von Biden komplett neu aufstellen mussten, hatte der Ex-Präsident Zeit, weiter Stimmung für sich zu machen.

Noch ist keine Entscheidung gefallen, doch laut vieler Umfragen liegt Trump vorn. Ob er das Rennen gewinnt, wird letztlich aber erst der Wahlabend zeigen.

