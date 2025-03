Erster Militärschlag von Trump: „Überwältigende tödliche Gewalt anwenden“

Die ersten Amtswochen von Donald Trump sind geprägt von militärischen Krisenherden. In der Ukraine versucht der Republikaner zu vermitteln und hat mit Präsident Selenskyj bereits eine Übereinkunft über eine 30-tägige Waffenruhe erzielt. Noch stellt sich Putin quer. Im Nahen Osten hat er sich unmissverständlich an die Seite von Israel geschlagen – und in den Morgenstunden (16. März) einen ersten militärischen Schlag autorisiert.

Auch wenn im Israel-Krieg zuletzt mehrere Geiseln der Hamas freigelassen wurden, von einem Frieden ist man noch weit entfernt. Tagtäglich verlieren Zivilisten und Soldaten ihr Leben. Dennoch halten die vom Iran unterstützen Terrororganisationen an ihrem Ziel, der Zerstörung des israelischen Staates, fest. US-Präsident Donald Trump hat seinerseits eine Zerschlagung der Milizen angekündigt und jetzt einen ersten Militärschlag autorisiert.

Donald Trump: Zahlreiche Todesopfer nach Militärschlag

Dieser richtete sich gegen die Huthi-Miliz. Sie hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ihre Angriffe auf Schiffe, die das Rote Meer und nahe gelegene Gewässer durchqueren, wieder aufzunehmen. Um amerikanische Schiffe vor Ort zu schützen und die Freiheit der Schifffahrt zu garantieren, befehligte Trump am Sonntagmorgen massive Luftangriffe. Ziel waren Stützpunkte und Raketenabwehrstellungen im Jemen.

Gegen zwei Uhr vermeldete die Huthi-Miliz erste Todesopfer. Heftige Einschläge habe es insbesondere in einem Wohngebiet in der Nähe der Hauptstadt Sanaa gegeben. Der TV-Sender Alaraby berichtet am Morgen von 31 Toten und 101 Verletzten, darunter vor allem Frauen und Kinder.

Die USA sprechen ihrerseits von mehrere „Präzisionsschlägen“. Auf seiner Plattform Truth Social sprach Trump davon, dass man so lange „überwältigende tödliche Gewalt anwenden“ werde, bis die Terroristen zerschlagen sind. Gleichzeitig warnte er den Iran davor, die israelischen Feinde weiter zu unterstützen.

Huthi-Sprecher Mohammed al-Bukhaiti kündigte auf X Vergeltung an: „Wir werden Eskalation mit Eskalation begegnen.“ Seit 2023 hat die Huthi-Miliz nach Pentagon-Angaben 174 Mal US-Kriegsschiffe und 145 Mal Handelsschiffe angegriffen. (mit dpa)