Trump-Fan will auswandern bei Wahlniederlage – und kapiert eine Sache nicht

Die US-Wahl 2024 polarisiert. Die Kontrahenten Donald Trump und Kamala Harris kriegen sich fast täglich in die Haare, Beyoncé ist involviert, und Trump-Anhänger wollen auswandern, wenn Harris gewinnt. Richtig gelesen! Der „Notfall-Plan“ steht bei einigen schon. Doch dabei haben sie einen entscheidenden Denkfehler gemacht.

News zum US-Wahlkampf: ++Trump: Sein McDonalds-Fake fliegt auf++

Die MAGAs (Make America Great Again-Anhänger) sind in Aufruhr: Die Demokratin Kamala Harris hat reelle Chancen, ihr Idol Trump im Wahlkampf zu besiegen. Doch was dann? Ein MAGA erzählt, was er für die Zeit nach Harris‘ Sieg geplant hat.

Trump-Fan flieht vor Einwanderern – und will nach Italien!

Der politische Comedian, Reporter und Podcaster Jason Selvig interviewt einen Trump-Anhänger zur US-Wahl 2024. Der 63-Jährige will, wenn Harris die Wahl für sich entscheidet, auswandern. „Ich würde aus den USA wegziehen, darüber habe ich mit meiner Frau schon gesprochen.“ Wohin, ist er sich noch nicht ganz im Klaren. „Italien, Schweiz … Ich bin italienischer Amerikaner, ich habe auch Irisches in mir.“

Auch interessant: ++Skeptische Blicke Richtung US-Wahl – „Richtet sich an Idioten“++

Der Grund, warum er auf keinen Fall unter einer Harris-Regierung leben möchte, sind die „ganzen Einwanderer“. Die stören ihn gewaltig, erklärt der Trump-Anhänger. „Wo sonst auf der Welt könnten 20 Millionen illegale Einwanderer in ein Land einreisen?“ Er fragt sich: „Wie sind wir zu diesem Land geworden?“ Unter Trump wäre das kein Problem, aber wenn der verliert, will der Republikaner weg aus den USA.

Selvig fragt den MAGA, ob er dann nicht das Gleiche täte wie die Immigranten, die nach Nordamerika kommen. Dieser versteht die Frage nicht: „Was meinst du mit dasselbe tun?“ Der Reporter erklärt: „Du willst das Land verlassen, wenn Trump nicht Präsident wird. Das ist dasselbe: Du suchst in einem anderen Land ein besseres Leben.“

Das findet der Trump-Anhänger ganz und gar nicht. Er erklärt: „Weißt du, was ich machen will? Ich möchte einen kleinen Bauernhof in der Toskana haben, Gemüse anbauen, es locker angehen lassen, spät aufwachen.“ Der Reporter hakt nach: „Ist das nicht dasselbe? Die Leute kommen auch hierher für ein besseres Leben. Du willst in ein anderes Land für ein besseres Leben.“

MAGA will weg – bis er checkt, was in Europa auf ihn wartet!

Das sieht der MAGA-Mann nicht so eng. „Nein, ist nicht dasselbe.“ Diese Doppelmoral stößt einigen Menschen in den Kommentaren unter dem Instagram-Interview übel auf. Einer schreibt: „Ein weiterer Grund, gegen Trump zu wählen, um sicherzustellen, dass mehr MAGA-Anhänger gehen.“

Mehr Top-Artikel:

Ein anderer macht sich über die Pläne des Trump-Anhängers lustig: „Warte nur, bis er herausfindet, dass es in Italien eine universelle Gesundheitsversicherung gibt, Abtreibung legal ist, Italien seine eigenen Einwanderungsprobleme hat, es strenge Waffengesetze gibt …“ Alles Dinge, die Trump-Wähler eben nicht in den USA haben wollen.