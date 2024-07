Kai Trump (17): Sie ist der neue Star des Politiker-Clans

Plötzlich hat der Trump-Clan eine neue Geheimwaffe im Wahlkampf! Enkelin Kai Trump hielt beim Parteitag der Republikaner ihre erste öffentliche Rede. Die Anhänger sind hin und weg von der erst 17-Jährigen.

Schon immer brachte Trump enge Familienangehörige ins Scheinwerferlicht, vor allem seine Tochter Ivanka mit ihrem Ehemann Jared Kushner und seine älteren Söhne Eric und Donald „Don“ Jr. Seine Schwiegertochter Lara ist sogar Co-Parteichefin!

Golf ist ihre Leidenschaft: Trump-Enkelin plötzlich bekannt

Nun also gibt es mit Kai Trump ein neues Gesicht. Sie ist die älteste Tochter von Don Jr. Der stand während ihres Auftritts auf der Bühne neben ihr.

Die New Yorkerin präsentierte den Politiker bei ihrer Rede im weißen Kleid als liebevollen Großvater – er lächelte sanftmütig von der Ehrentribüne herunter. Das passt ganz zum Image des neuen und moderaten Trump nach dem Mordanschlag auf ihn.

Kai Trump wolle in ihrer Rede eine Seite ihres Großvaters zeigen, „die die Leute nicht oft sehen“, erklärte sie am Mikrofon. „Für mich ist er ein ganz normaler Opa. Er gibt uns Süßigkeiten und Limonade, wenn unsere Eltern nicht hinsehen. Er will immer wissen, wie es uns in der Schule geht.“

Zwischen ihr und ihrem Großvater scheint es zudem eine große Gemeinsamkeit zu geben: die Leidenschaft fürs Golfspiel. Sie strebt sogar eine Profi-Karriere an. Ihr Instagram-Account ist voll mit Videos und Fotos von ihr auf Golfanlagen.

Wahlkampf-Kitsch oder authentische Zuneigung?

Die Followerzahl auf diesem Social-Media-Account ist über Nacht massiv in die Höhe geschnellt. Mittlerweile folgen ihr auf Instagram über 230.000 Menschen. Die Zahl nimmt weiter rasant zu.

Anhänger des Politikers zeigten sich berührt von der persönlichen Rede seiner Enkelin. Für Kritiker dagegen war es inszenierter Kitsch. Dennoch könnte Kai Trump noch eine Rolle im US-Wahlkampf spielen – gerade im Kampf um die junge Wählerschaft.