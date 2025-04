© Trump zeigt Gesundheitswerte – Abnehm-Geheimnis plötzlich gelüftet

In den USA ist es üblich, dass Präsidenten regelmäßig Auskunft über ihre Gesundheit geben. Auch Donald Trump ließ sich nun wieder durchchecken. Sein Arzt lobt den „aktiven Lebensstil“ des 78-Jährigen. Ein Moderator von „Fox News“ plauderte obendrein ein mögliches Geheimnis aus, wie beim US-Präsidenten die Pfunde so schnell purzelten.

Trump: Leibarzt bescheinigt „exzellente Gesundheit“

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Leibarztes kerngesund. „Präsident Trump erfreut sich nach wie vor einer exzellenten Gesundheit“, erklärte der Mediziner Sean Barbabella. „Sein aktiver Lebensstil trägt weiterhin erheblich zu seinem Wohlbefinden bei.“ Der 78-Jährige sei demnach „voll und ganz in der Lage“, seine Aufgaben als Präsident zu erfüllen. Trump nehme täglich an zahlreichen Sitzungen, öffentlichen Auftritten, Presseterminen und außerdem häufig an Golfturnieren teil.

Der Republikaner hatte sich am Freitag (11. April) einer routinemäßigen ärztlichen Untersuchung im Militärkrankenhaus Walter Reed nahe der US-Hauptstadt Washington unterzogen. Laut dem Gesundheitsbericht ist er rund 1,90 Meter groß und wiegt etwa 102 Kilogramm.

Die Untersuchung ergab demnach keine Auffälligkeiten bei Herz oder Lunge. Auch neurologische und kognitive Tests verliefen unauffällig. Ein Verfahren zur Früherkennung kognitiver Einschränkungen absolvierte Trump mit 30 von 30 Punkten. Bei dem Test muss der Patient unter anderem gezeichnete Tiere wie einen Löwen oder ein Kamel erkennen oder einen Würfel nachzeichnen. Hinzu kommen Aufgaben, die Konzentrationsfähigkeit, Erinnerungsvermögen und abstraktes Denken prüfen.

Fox-Moderator verrät Abnehm-Geheimnis

Im Netz zeigen sich viele Nutzer überrascht über die positiven Testergebnisse. Besonders, da der US-Präsident eine Schwäche für Fast Food wie Burger und Co. hat. Dennoch behauptet Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gegenüber „Fox News“, er glaube(!), Trump habe 30 Pfund (13,61 kg) abgenommen.

US-Präsident Trump sehe „großartig aus“, entgegnete Fox-Moderator Sean Hannity – und legte noch nach: Er kenne angeblich sogar das bahnbrechende Geheimnis des Abnehmerfolgs. „Wenn er heute einen Burger isst, isst er ihn normalerweise nicht mit Brötchen“, verriet Hannity.

Gesundheitsminister Kennedy Jr. ist daraufhin völlig aus dem Häuschen. Er hatte keine Ahnung, dass Trump bewusst seine Ernährung umgestellt habe, sagte er. Hannity ergänzte augenzwinkernd: „Wir haben darüber gesprochen. Ich hoffe, ich verrate nichts, was ich nicht verraten sollte.“