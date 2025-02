Trump zeigt seine irre Vision für Gaza – sie ist völlig realitätsfern

Immer wieder teilt US-Präsident Donald Trump auf seinem Netzwerk Truth Social dubiose Inhalte. Jetzt postete er ein Video, das offenbar seine Vorstellungen für den Gazastreifen widerspiegeln soll. Der bizarre KI-Clip sorgt für Empörung im Netz.

Trump teilt Gaza-Vision

Am Mittwoch (26. Februar) teilte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social einen geschmacklosen Videoclip. Der knapp 30-sekündige Ausschnitt wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt und zeigt offenbar seine Vision des Gazastreifens.

Auf dem Video sind Bilder von Menschen zu sehen, die in Trümmern stehen, betitelt mit dem Schriftzug: „Gaza 2025 – Was kommt als Nächstes?“. Dann geht es erst richtig los: Wolkenkratzer und volle Strände werden gezeigt, gefolgt von einem grinsenden Elon Musk, bärtigen Bauchtänzerinnen, großen Jachten und einem Kind, das mit einem goldenen Trump-Kopf als Ballon in der Gegend herumsteht.

Im Hintergrund hört man eine schaurige Computerstimme, die singt: „Donald Trump wird sie befreien.“ Weiter geht es mit: „Goldene Zukunft, ein brandneues Leben, Feiern und Tanzen, es ist vollbracht“.

Neue US-Riviera in Nahost

Hintergrund des Videos sind Aussagen, die Trump und das Weiße Haus im Zuge des Israel-Gaza-Konflikts geäußert haben. Demnach wolle der US-Präsident aus dem Gazastreifen eine „Riviera“ machen. Die Palästinenser will er dafür umsiedeln und notfalls dafür auch das US-Militär entsenden. Die Aussagen sorgten weltweit für Kopfschütteln.

Die Europäische Union stellte sich gegen die Pläne von Donald Trump. „Die EU setzt sich weiterhin entschlossen für eine Zwei-Staaten-Lösung ein, die unserer Meinung nach der einzige Weg zu einem langfristigen Frieden für Israelis und Palästinenser ist“, betonte ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Die Vereinten Nationen warnten sogar vor einer „ethnischen Säuberung“, die dann im Gazastreifen stattfindet.