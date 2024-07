Nach Mordversuch auf Trump: Neue Infos! Das ist über den Attentäter bekannt

Die USA stehen unter Schock. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Butler (Bundesstaat Pennsylvania) am frühen Samstagabend (Ortszeit) gab es laut FBI einen „Mordversuch“ auf den früheren US-Präsidenten, der erneut für die Republikaner antritt. Nun fragen sich alle: Wer war der Attentäter?

Es kursieren bereits erste Informationen zu dem Mann, der von Scharfschützen der Polizei erschossen wurde. Tragisch: Laut Medienberichten wurde ein offenbar unbeteiligter Zuschauer getötet, zwei weitere Menschen im Publikum wurden schwer verletzt. Trump selber wurde am Ohr getroffen.

Attentäter: 20-Jähriger Thomas Matthew Crooks selbst Republikaner?

Das FBI hat nun einen Bericht der „New York Post“ bestätigt. Demnach habe der 20-jährige Thomas Matthew Crooks auf Trump geschossen. Er soll aus Bethel Park in Pennsylvania stammen, rund 60 Kilometer entfernt vom Ort der Wahlkampfkundgebung. Brisant: Er soll in dem Ort als Republikaner registriert sein – also als Anhänger von Trumps Partei!

Am Tatort sei ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Typ AR-15 gefunden worden. Laut „New York Post“ soll der Täter vom Dach einer Fabrikanlage aus aus auf den Präsidentschaftskandidaten gefeuert haben. Die Fabrik soll ungefähr 120 Meter von der Bühne entfernt stehen. Nur eine zufällige Kopfbewegung rettete Trump möglicherweise das Leben, die Kugel traf lediglich sein rechtes Ohr.

Laut der Nachrichtenagentur „Reuters“ wohnte Crooks etwa eine Stunde vom Ort der Schießerei in Butler entfernt. Als Crooks 17 Jahre alt war, spendete er 15 US-Dollar an ActBlue. Dabei handelt es sich um ein politisches Aktionskomitee, das Geld für linksgerichtete und demokratische Politiker sammelt. Die Spende war für das Progressive Turnout Project bestimmt, eine nationale Gruppe, die Demokraten zur Wahl aufruft.

Wer wollte Trump töten?

Im Netz kursieren Fotos des mutmaßlichen Attentäters und auch Fotos seiner Leiche, nachdem er von Kräften des Secret Service ausgeschaltet wurde. Bislang ist nichts über die Motive des Attentäters bekannt. Spekuliert wird über ein möglicherweise linksextremes Motiv, doch bislang ist unklar, wieso auf Trump geschossen wurde. Der Tötungsversuch dürfte den sowieso schon extrem angespannten US-Wahlkampf weiter zuspitzen.

Crooks‘ Vater, Matthew Crooks (53) sagte „CNN“, er versuche herauszufinden, was passiert sei. Crooks werde warten, bis er mit den Strafverfolgungsbehörden spreche, bevor er sich weiter zu seinem Sohn äußert. Mehrere Bundes- und Landesbehörden untersuchen nun, wie der Schütze an seinen Standort gelangte.