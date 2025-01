Trumps Amtseinführung mit dem „Exil-Kanzler“ – Wagenknechts Ex-Mann dabei

Olaf Scholz ist nicht dabei, dafür aber der selbsternannte „Exil-Kanzler“! Die Rede ist vom Ex-Ehemann von Sahra Wagenknecht, Ralph T. Niemeyer. Seit 2022 präsentiert sich der 55-Jährige im Internet als oberster Vertreter einer deutschen Exil-Regierung, die mit Putins Regime über Frieden und Gaslieferungen verhandelt. Nun sucht er auch die Nähe von Trump.

Der Möchtegern-Kanzler kündigte kürzlich er an, bei der Amtseinführung von Donald Trump in Washington zu Gast zu sein.

Wagenknecht-Ex und selbsternannter „Exil-Kanzler“: „Auf dem Weg nach Washington“

In einer Videobotschaft, aufgenommen auf dem Roten Platz in Moskau, erklärte Niemeyer in der vergangenen Woche: „Ich bin als Nächstes auf dem Weg nach Washington. Dort findet ja die Inauguration, wie man so schön sagt, die erneute Amtseinführung von Präsident Trump statt. Und ich habe die Ehre, da beiwohnen zu dürfen.“

Ob Niemeyer tatsächlich eine offizielle Einladung erhalten hat oder als normaler Tourist in die USA reist, blieb unklar. Die Gästeliste bei Trumps Amtseinführung hat jedenfalls so manche Überraschung zu bieten.

Trump-Party: AfD mit zwei Spitzenkräften vertreten

So reisen mehrere rechtspopulistische Politiker an, darunter AfD-Chef Tino Chrupalla und die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch. AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel kann aus Termingründen mitten im Wahlkampf nicht. Auch andere europäische Politiker vom rechten Rand, wie der Brite Nigel Farage und der Franzose Éric Zemmour werden Trump feiern.

Während Scholz offenbar nicht eingeladen wurde, umgibt sich Trump mit anderen europäischen Regierungschefs, die ihm ideologisch näher stehen. Darunter Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán, die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und der staatsfeindliche Kettensägen-Präsident Javier Milei aus Argentinien. Offiziell wird der deutsche Botschafter in Washington, Andreas Michaelis, die Bundesrepublik vertreten.

Zudem wird die Tech-Prominenz der USA bei der Trump-Party erwartet: Neben Elon Musk, auch Meta-Gründer Mark Zuckerberg, Jeff Bezos von Amazon, Apple-Chef Tim Cook, OpenAi-CEO Sam Altmann sowie Google-Chef Sundar Pichai.

Kurios dürfte es musikalisch werden. Die Village People werden rund um die Amtseinführung in Washington mehrere Auftritte haben. Sie performen ihren Kultsong „Y.M.C.A.“. Das Lied gilt eigentlich als Hymne der Homosexuellen-Bewegung, doch auch Trump tanzte immer wieder zu den Klängen auf den Wahlkampfbühnen.