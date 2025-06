Trump macht alle sprachlos! Menschen starren mit offenem Mund in den Himmel

Donald Trump liebt den großen Auftritt und Machtdemonstrationen. So kommt es ihm gelegen, dass an seinem 79. Geburtstag im Juni auch der 250. Jahrestag der US-Armee gefeiert wird. Trump lässt eine Panzer-Parade in Washington organisieren. Über 6.000 Soldaten sollen dann in der US-Hauptstadt sein.

Militärische Stärke zu demonstrieren ist ein Anliegen Trumps. Er will, dass die Welt den Führungsanspruch der USA wieder neu akzeptiert. So dürften ihm Clips gefallen, die derzeit im Netz kursieren.

++ Interessant: Trump-Ministerin will irre Fernseh-Show: Migranten sollen um Staatsbürgerschaft kämpfen ++

Trump demonstriert die US-Power – Verbündete helfen ihm dabei

Bei seiner Reise von Saudi-Arabien nach Doha (Katar) wurde Trumps Flugzeug Air Force One am 14. Mai eindrucksvoll von F15-Kampfjets beider Länder begleitet. Eine besondere Respektbekundung der Gastgeber im Nahen Osten für den Präsidenten.

Mehr Fakten zur Air Force One:

Das Flugzeug des US-Präsidenten ist mit militärischen Sicherheitssystemen ausgestattet.

Die Maschine verfügt über Privatquartiere für die Präsidentenfamilie, Konferenzräume, zwei Küchen und einen Raum zur Behandlung medizinischer Notfälle.

Der Atomkoffer des Präsidenten mit Codes für den Einsatz der US-Nuklearwaffen ist immer mit an Bord.

Im Jahr 2029 sollen neue Boeing 747-8 die bisherigen zwei Boeing-Modelle (VC-25A) ersetzen. Es gibt allerdings Probleme bei der Auslieferung, eigentlich war der Austausch schon für 2024 geplant.

Margo Martin, stellvertretende Kommunikationschefin von Trump im Weißen Haus, postete Videoaufnahmen der Kampfjets aus dem Regierungsflieger. „Was für eine Aussicht beim Flug nach Katar!“, jubelte sie auf X.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Menschen starren beeindruckt in den Himmel

Auf Instagram und X kursiert derweil eine Aufnahme vom Boden aus, auf der die Air Force One zu sehen ist, die von 14 Kampfjets in Formation begleitet wird. In dem Video sieht man viele Passanten, die sich das Schauspiel anschauen und beeindruckt in den Himmel schauen.

In den Sozialen Netzwerken jubeln die Trump-Anhänger über den Clip. Im Kommentarbereich heißt es unter anderem: „episch“, „legendär“, „Das ist mein Präsident!“.

Weitere Nachrichten für dich:

Trump besuchte die Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate, um milliardenschwere Wirtschafts- und Rüstungsdeals abzuschließen. Außerdem ging es um Wirtschaftsdeals im Bereich KI und Energie. Kritiker und US-Demokraten werfen Trump vor, persönliche und familiäre Geschäftsinteressen mit der Politik zu vermischen.