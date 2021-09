Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Nach den Triellen auf RTL sowie ARD und ZDF steht am Sonntagabend das dritte und letzte große TV-Triell vor der Bundestagswahl an: Auf Sat.1, ProSieben und Kabel Eins treten Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock eine Woche vor der Bundestagswahl nochmal aufeinander.

Laut Umfragen ging zweimal Olaf Scholz als Triell-Sieger hervor. Armin Laschet konnte die Mehrheit der TV-Zuschauer nicht überzeugen und die TV-Shows nicht für eine Trendwende vor der Bundestagswahl nutzen. Nun hat er die letzte Chance dafür auf Sat.1, ProSieben und Kabel Eins.

Das Triell bei Sat.1 und ProSieben mit Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock wird moderiert von Claudia von Brauchitsch und Linda Zervakis. Foto: picture alliance/dpa/ProSieben | Andre Kowalski, picture alliance / Flashpic | Jens Krick, picture alliance / Flashpic | Jens Krick, Seven.One Entertainment Group GmbH / Hahn

Triell auf Sat.1 und ProSieben: Erste Zuschauer-Reaktionen – wer gewinnt heute?

20.49 Uhr: Jan Böhmermann mit bissigen Kommentar zum Triell auf Sat.1 und ProSieben

Auch das nächste Thema Klimawandel wird mit einem emotionalen Einspielfilm eingeführt. Ein Hochwasser-Opfer wird gezeigt, der darüber spricht, wie zerstörerisch die Fluten waren.

Derweil macht sich ZDF-Satiriker Jan Böhmermann darüber lustig, dass im Triell von Sat.1, ProSieben und Kabel Eins durch die Moderation gegendert wird.

Moment mal, ProSieben GENDERT? 😳😳😳😳😳😳 UND BEKOMMT NICHT MAL RUNDFUNKBEITRÄGE????? 😳😳😳😳😳 #Triell — Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) September 19, 2021

20.43 Uhr: Armin Laschet in Defensive gegen Rot-Grün beim Triell-Thema Soziale Gerechtigkeit

Beim Thema Soziale Gerechtigkeit gerät Armin Laschet zu Beginn der Sendung in die Defensive, weil hier Rot-Grün ähnliche Positionen vertritt, wie einen Mindestlohn von 12 Euro oder höhere Steuer für Vermögende. So setzen Annalena Baerbock und Olaf Scholz gemeinsam Laschet hart zu.

Oh Gott wie Armin Laschet von Baerbock und Scholz hops genommen wird ist wirklich großes Tennis. #Triell — René Engel (@Engel_Re) September 19, 2021

20.28 Uhr: Triell-Zuschauer loben den Einstieg in die Sendung

Sat.1, ProSieben und Kabel Eins führt mit Einspielfilmen mit Fakten und emotionalen Beispielen aus dem echten Leben in die Themen ein. Damit werden die Themen direkter vermittelt. Vielleicht macht das die Diskussion auch lebendiger? Annalena Baerbock geht beim Thema Mindestlohn direkt auf ein Beispiel ein, das präsentiert wird: Eine Alleinerziehende, die zwei Jobs braucht, um das Leben zu finanzieren.

Interessanter Einstieg übrigens. Aufregend unaufgeregt im Vergleich zum letzten #Triell. Danke.

Mal schauen, an wen die erste Runde #SozialeGerechtigkeit geht. — Rainer Faus (@rainerfaus) September 19, 2021

20.25 Uhr: Zuschauer lachen, weil Armin Laschet wieder DAS erwähnt

Schon nach 10 Minuten hat Armin Laschet seinen Vater erwähnt, der Bergarbeiter war. Die Zuschauer im Netz lachen, denn diese biografische Anekdote bringt der Kanzlerkandidat der Union immer wieder in seine Reden ein.

MEIN VATER WAR BERGARBEITER 🍻

- Bingo!#Triell — Jon Of Us ☀️ (@JonOfUs) September 19, 2021

20.18 Uhr: Zuwanderung offenbar erstmals Thema in einem Triell

Soziale Gerechtigkeit, Klimawandel, Digitalisierung, Corona und Zuwanderung sind laut Vorschaufilm die Themen des Triells auf Sat.1, ProSieben und Kabel Eins. Damit wird es in den kommenden 90 Minuten erstmals um das Themenfeld Zuwanderung gehen.

Vor dem Triell auf Sat.1, ProSieben und Kabel Eins: Armin Laschet unter Druck

Die Ausgangslage ist klar: Armin Laschet muss punkten und voll überzeugen. Zu erwarten ist, dass er im Angriffmodus versuchen wird, Olaf Scholz in Bedrängnis zu bringen. Nur mit einem Glanzauftritt vor Millionenpublikum könnte er für die Union ein Signal setzen, um in den verbleibenden wenigen Tagen bis zur Bundestagswahl alles zu mobilisieren und eine Aufholjagd auf Scholz zu starten. Die blieb bisher aus!

Laut der jüngsten Umfrage von INSA für die „Bild am Sonntag“ führt die SPD mit 26 Prozent deutlich vor CDU/CSU, die laut dieser Umfrage auf 21 Prozent kommen. Auch andere Umfrageinstitute sehen einen ähnlich deutlichen Abstand zwischen SPD und Union.

Die Grünen kommen laut INSA nur noch auf lediglich 15 Prozent – eine ernstzunehmende Kanzlerkandidatin ist Annalena Baerbock somit nicht mehr in diesem Triell. Einige konservative Journalisten äußern deshalb im Vorfeld des Triells ihren Unmut darüber, dass Baerbock überhaupt noch eingeladen wurde.

Angesichts der jüngsten Umfragen stellt die heutige Teilnahme der grünen Spitzenkandidatin am #Triell eine krasse Benachteiligung aller anderen, ausgeschlossenen Parteien dar. Deren Chancen, die nächste Regierung zu führen, sind nur unwesentlich kleiner. pic.twitter.com/DWPKt8ArYQ — Marc Felix Serrao (@MarcFelixSerrao) September 19, 2021

Was bereits beim zweiten Triell auf ARD und ZDF auffiel: Annalena Baerbock schien nun befreiter zu sein. Möglicherweise hilft es ihr sogar, dass sie in den Umfragen nicht mehr viel zu verlieren hat und ungehemmt Armin Laschet und Olaf Scholz attackieren kann.

Annalena Baerbock trifft vor dem Studio in Berlin-Adlershof sowohl eigenen Anhänger als auch Fans von Olaf Scholz. Die Stimmung wird gelöst. Werde schon erste Koalitionsverhandlungen geführt? Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Triell auf Sat.1 und ProSieben: SPD-nahe Zuschauer kritisieren Besetzung der Co-Moderatorin

Vor der Ausstrahlung der Sendung gab es Kritik an der Besetzung einer der beiden Moderatorinnen. Neben Linda Zervakis wird Claudia von Brauchitsch die Show auf Sat.1, ProSieben und Kabel Eins moderieren. Pikant dabei: von Brauchitsch arbeitete auch jahrelang für CDU TV, zuletzt noch 2018! Ausgerechnet das möglicherweise entscheidende Triell vor der Wahl wird somit von einer CDU-nahen Co-Moderatorin geleitet. Auf besitze.

Weil die Kinderreporter zu harte Fragen gestellt haben, wird das #Triell heute von der Moderatorin von CDU TV begleitet. pic.twitter.com/sb42Y0QWbE — Mattheus Berg (@MattheusBerg) September 19, 2021

Auf die Kritik angesprochen sagte die Triell-Moderatorin zudem gegenüber dwdl.de: „Vergleichen Sie es mit Fußballspielern, die in ihrer Karriere auch für verschiedene, manchmal sogar verfeindete Clubs spielen, und trotzdem immer für ihren aktuellen Verein all ihr Herzblut geben.“ Sie sei Journalistin und habe ihr Handwerk gelernt. Sie will damit wohl sagen: Sie werde fair und neutral auftreten. Die Zuschauer, insbesondere SPD-nahe, werden das wohl genau beobachten.

Kein Witz: Die Moderatorin beim #Triell war vorher Moderatorin bei CDU-TV.



Warum moderieren nicht gleich Paul Ziemiak und Ruprecht Polenz? — Marie von den Benken (@Regendelfin) September 19, 2021

TV-Trielle zur Bundestagswahl:

Vor der Bundestagswahl 2021 gab es auf RTL/n-tv, ARD/ZDF sowie ProSieben, Sat.1 und Kabel1 jeweils ein Triell.

Zum ersten Mal vor einer Bundestagswahl fand dieses Format so statt.

Zuvor gab es seit der Bundestagswahl 2002 TV-Duelle zwischen den Kanzlerkandidaten von SPD und CDU/CSU.

Da die Grünen mit Annalena Baerbock nun auch eine eigene aussichtsreiche Kanzlerkandidatin ins Rennen schicken, wurde daraus ein Dreikampf.

Triell: Analyse nach der Sendung auf Sat.1

Das TV-Triell wird ab 20.15 Uhr auf drei Sendern – Sat.1, Pro Sieben sowie Kabel Eins – live übertragen. Die Sendung läuft bis 21.45 Uhr. Danach gibt es auf Sat.1 noch eine Analyse bis 22.15 Uhr, die beiden anderen Sender zeigen im Anschluss Unterhaltungsprogramm.

+++ Armin Laschet lässt sich nach Triell mit Gesängen feiern – „Das sind schon lange keine Fettnäpfchen mehr“ +++

Die Analyse auf Sat.1 wird moderiert von Daniel Boschmann, bekannt aus dem „Frühstücksfernsehen“ des Senders. Als Experten zu Gast sein werden: Journalist Jenke von Wilmsdorff, Autorin Düzen Tekkal, Politikberater Julius van der Laar, Moderatorin Marlene Lufen und Journalist Jan Fleischhauer.

Es soll auch eine Umfrage von Forsa gezeigt werden, wer aus Sicht der befragten Zuschauer das Triell gewonnen hat.