Strom: Anbieterwechsel kann sich in DIESEN Städten lohnen – bis zu 700 Euro sparen!

Die Angst vor einer hohen Stromrechnung kennt der ein oder andere vielleicht – gerade in Zeiten einer europaweiten Energiekrise. Doch die gute Nachricht ist, dass alternative Stromversorger ihre Preise wieder senken.

„Neukundentarife der alternativen Anbieter sind wieder wesentlich günstiger als die Tarife der lokalen Grundversorgung“, sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei „Check 24“. Doch davon profitiere man nur durch einen Anbieterwechsel – so kannst du jährlich Geld sparen.

Strom: Bei Anbieterwechsel mehr als ein Drittel sparen

„In der Energiekrise mussten Verbraucher so viel für Strom bezahlen wie nie zuvor“, so Steffen Suttner. Ein Wechsel zu einem alternativen Stromanbieter könne sich wieder lohnen. „Im Vergleich zur Grundversorgung lässt sich so mehr als ein Drittel sparen.“

Die Berechnungen des Verbraucherportals zeigen, dass ein Single mit einem Jahresverbrauch von 1.500 Kilowattstunden (kWh) im beste Fall die Stromkosten bis zu knapp 37 Prozent senken kann. In Fürth kann dieser innerhalb eines Jahres durch einen Anbieterwechsel bis zu 276 Euro sparen. Genauso viel kann ein Single sparen, wenn er in Velbert wohnt.

Im Städtevergleich sparen Alleinlebende im Durchschnitt durch einen Wechsel 167 Euro im Jahr. Singles aus Trier, Gütersloh und Osnabrück können hingegen nicht so viel sparen. Das Sparpotenzial der ersten und letzten Plätze in der Übersicht:

Platz Stadt Preis Grundversorgung Preis günstigster Alternativanbieter Ersparnis in Euro Ersparnis in Prozent 01 Fürth 750 Euro 474 Euro 276 Euro 36,8 Prozent 02 Velbert 862 Euro 586 Euro 276 Euro 32 Prozent 03 Köln 865 Euro 597 Euro 268 Euro 31Prozent 04 Bergisch Gladbach 862 Euro 595 Euro 267 Euro 31 Prozent … … … … … … 97 Lübeck 668 Euro 581 Euro 86 Euro 12,9 Prozent 98 Osnabrück 710 Euro 622 Euro 88 Euro 12,4 Prozent 99 Gütersloh 735 Euro 647 Euro 88 Euro 12 Prozent 100 Trier 678 Euro 599 Euro 80 Euro 11,8 Prozent Quelle: Daten von Check 24; eigene Darstellung

Strom: Familie kann durchschnittlich 430 Euro sparen

Auch berechnet „Check 24“ die Ersparnis für eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh. Durch einen Anbieterwechsel könne eine Familie im Schnitt knapp 430 Euro pro Jahr sparen.

Das wohl größte Sparpotenzial gibt es für Familien aus Moers. Dort können diese bis zu 717 Euro jährlich sparen. Auch in Leverkusen und Bergisch Gladbach können Familien bis zu knapp 30 Prozent sparen.

Platz Stadt Preis Grundversorgung Preis günstigster Alternativanbieter Ersparnis in Euro Ersparnis in Prozent 01 Moers 2.392 Euro 1.674 Euro 717 Euro 30 Prozent 02 Leverkusen 2.367 Euro 1.674 Euro 693 Euro 29,3 Prozent 03 Bergisch Gladbach 2.360 Euro 1.674 Euro 686 Euro 29,1 Prozent 04 Köln 2.370 Euro 1.699 Euro 671 Euro 28,3 Prozent … … … … … … 97 Trier 1.911 Euro 1.759 Euro 152 Euro 7,9 Prozent 98 Kassel 1.881 Euro 1.758 Euro 124 Euro 6,6 Prozent 99 Duisburg 1.847 Euro 1.755 Euro 91 Euro 5 Prozent 100 Düsseldorf 1.765 Euro 1.710 Euro 56 Euro 3,1 Prozent Quelle: Daten von Check 24; eigene Darstellung

Der Vergleich von insgesamt 100 deutschen Städten zeigt, dass in beiden Szenarien vor allem in Köln und Bergisch Gladbach bei einem Anbieterwechsel gespart werden kann. Trier belegt in beiden Fällen einen der letzten Plätze.