Strom: Gaspreisbremse im Frühjahr 2023! So viel kannst du sparen!

Alles wird teurer! Vor allem Energie ist ein Preistreiber. Die Bundesregierung plant deshalb mehrere Maßnahmen, um die steigenden Preise abzufedern und die Bürger zu entlasten. Eine davon ist die einmalige Zahlung des Gasabschlags im Dezember. Die staatliche Soforthilfe kommt vor der Einführung der Gas- und Strompreispreisbremse im nächsten Frühjahr.

Wenn sie im März 2023 in Kraft treten, sollen sie rückwirkend für Januar und Februar gelten. In Kombination mit einem geringen Verbrauch kannst du einiges an Geld sparen! Wie die Bundesregierung plant, soll im nächsten Frühjahr der Gaspreis für 80 Prozent des jeweiligen Vorjahresverbrauchs auf 12 Cent je Kilowattstunde gedeckelt werden, es gibt also quasi einen Rabatt im Vergleich zum Marktpreis.

Strom: So sparst du mit der Gaspreisbremse

Das Vergleichsportal „Check24“ hat ausgerechnet, wie viel ein durchschnittlicher Haushalt einer Familie dadurch einspart. Als Beispiel zieht das Portal eine Familie heran, die in einem Reihenhaus lebt und einen Gasverbrauch von 20.000 kWh hat. Sie müsste zum aktuellen Marktpreis ohne Gaspreisbremse 3.200 Euro pro Jahr zahlen.

Wenn die Familie im Frühjahr die gleiche Menge an Gas verbraucht – also der Zeit, in der die Bremse greift – muss diese nur 2.560 Euro zahlen. Das entspricht einer Ersparnis von 640 Euro. Wenn der Haushalt im nächsten Jahr zusätzlich zur staatlichen Unterstützung selbst noch 20 Prozent seines Gasverbrauchs einspart, kann dieser auch noch zusätzlich Kosten (1.280 Euro) sparen.

Privathaushalte und Unternehmen sollen mit einer günstigeren Basisversorgung von den hohen Energiekosten entlastet werden (Foto: Bundesregierung).

Strom: So wirkt die Strompreisbremse

Wie „Check24“ berechnet, werden die Kosten auf 1.920 Euro gesenkt. Sollte ein Haushalt mehr als 20 Prozent einsparen, bekommt dieser die Ersparnis durch die Gaspreisbremse über die monatlichen Abschläge gutgeschrieben. Auch durch die Strompreisbremse spart ein Haushalt bares Geld. Wie „Check24“ berechnet, sind das rund 110 Euro.

Der Preis für Strom soll für 80 Prozent des jeweiligen Vorjahresverbrauchs auf 40 Cent je Kilowattstunde gedeckelt werden. Für die Beispielberechnung nimmt das Vergleichsportal ein Familienhaushalt mit einem Stromverbrauch von 5.000 kWh. Ohne Strompreisbremse und zum aktuellen Marktwert müsste diese 2.135 Euro pro Jahr zahlen. Bei gleichem Verbrauch und mit dem Wirken der Strompreisbremse muss der Haushalt 2.027 Euro zahlen und spart somit 108 Euro.

Schafft es die Familie 20 Prozent des Stromverbrauchs einzusparen, reduzieren sich die Kosten auf 1.600 Euro. Auch, wenn die Familie mehr einspart, bekommt sie die Ersparnis der Strompreisbremse über die monatlichen Abschläge gutgeschrieben.