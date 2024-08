SPD-Chefin mit skurriler Solingen-Aussage bei Miosga: „Können nicht viel lernen“

Nach dem Solingen-Attentat rufen die Deutschen nach Konsequenzen. Politik müsse aus der bestialischen Tat lernen, das Land sicherer machen. Doch nicht mit der SPD-Chefin Saskia Esken.

+++ Auch interessant: Terror-Experte nach Solingen-Anschlag: „Es rollt eine neue Welle auf uns zu“ +++

In ihrer gleichnamigen sonntäglichen Polit-Talkshow will Caren Miosga von der SPD-Chefin Saskia Esken wissen: „Was lernen Sie aus so einem Anschlag, was jetzt geändert werden muss für die Befugnisse der Polizei?“

SPD-Chefin hat Sorge vor Kontrollen

Dass Saskia Esken nicht die selbstkritischste Politikerin ist, weiß mittlerweile das ganze Land. Dennoch schafft sie es immer wieder, einen sprachlos zu machen. So wie mit ihrer Antwort: „Gerade aus diesem Anschlag lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen, weil der Täter ja offenkundig nicht polizeibekannt war, insofern auch nicht unter Beobachtung stand.“

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre Begründung: Sie habe Sorge vor Kontrollen bis über Stasi-Dimensionen hinaus. Ihre völlig überzogene Warnung: „Die Gesamtbevölkerung von weit über 80 Millionen unter Dauerbeobachtung zu stellen, das ist etwas, was wir uns sehr gut überlegen sollten!“

SPD-Chefin: „Wir sollten unsere Freiheit nicht zugunsten von Sicherheit aufgeben“

Und weiter führt die Sozialdemokratin aus: „Wir sollten unsere Freiheit nicht zugunsten von Sicherheit aufgeben, und das werden wir auch nicht tun!“ Das sei nämlich genau das, was der Islamismus auch erreichen wolle mit diesen Anschlägen: „So eine Verunsicherung in unsere Gesellschaft streuen, dass wir unsere Freiheitsrechte aufgeben!“

Die Menschen reagieren entrüstet. Auf X schreiben sie: