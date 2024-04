SPD-Kühnert stöhnt über seine vollen Arbeitswochen – mehr als 40 Stunden

Niemand dürfte bestreiten, dass Spitzenpolitiker anstrengende Arbeitszeiten haben. Termine am Wochenende im Wahlkreis oder auf Parteitagen, endlos lange Gremien-Sitzungen, Interviews und Talkshow-Auftritte auch abends, Akten fressen bis in die Nacht. SPD-Politiker Kevin Kühnert betonte diese Belastung nun in einem Interview.

Im Gespräch mit „Stern“ sprach der Generalsekretär der Sozialdemokraten über seine Arbeitswochen. Sein Zitat macht nun die Runde in den sozialen Netzwerken.

Kevin Kühnert (SPD) spricht über Überstunden

Kevin Kühnert stöhnte: „Die 40-Stunden-Woche habe ich meist schon am Mittwochnachmittag voll.“ Im selben Interview lehnte der SPD-Mann Vorstöße der FDP ab, es für Arbeitnehmer attraktiver zu machen, mehr Überstunden zu arbeiten. Es gebe schließlich bereits „über eine Milliarde Überstunden“ nach offiziellen Berechnungen jedes Jahr in Deutschland. Davon werde weniger als die Hälfte bezahlt.

Genosse aus Österreich lieferte schon ähnliches Kult-Zitat

Die Kühnert-Aussage erinnert an ein ähnliches Zitat, das in Österreich Kult-Status hat. Es stammt vom früheren Wiener Bürgermeister Michael Häuptl. Der SPÖ-Politiker erwiderte in Bezug auf Beschwerden aus der Lehrerschaft, mehr Dienstzeit im Klassenzimmer zu verbringen: “Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, bin ich Dienstagmittag fertig. Dann kann ich heimgehen.”

Ein provokantes Zitat über den vollen Terminkalender des Politikers von der SPD-Schwesterpartei, das in Österreich 2015 für Wirbel sorgte.

In dem „Stern“-Interview offenbar Kühnert zudem, dass sich die SPD mit der Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat viel Zeit lassen werde. Das wiederum könnte Spekulationen um einen Austausch von Scholz mit Boris Pistorius befeuern.