Sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung – jedes achte Mädchen betroffen

Der 11. Oktober ist ein besonderes Datum. Es ist der Weltmädchentag. Diesen Awareness-Day nahm das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) als Anlass, erstmals eine Erhebung zur sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und unter achtzehnjährigen Frauen zu veröffentlichen. Die Ergebnisse sind schockierend.

Die Verantwortliche für die Erhebung, Claudia Cappa, erklärte dazu, die körperliche Gewalt verursache bei den Opfern tiefe Traumata. „Sie leiden darunter ihr Leben lang und sie denken ihr Leben lang daran. Das hat nicht nur emotionale Folgen, sondern auch psychische.“ Besonders gefährdet sind demnach Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Schockierende UNICEF-Studie: Millionen Mädchen sind Opfer

Laut der Erhebung des United Nations Children’s Fund hat jedes achte Mädchen bereits eine Vergewaltigung oder anderen sexuellen Missbrauch erlebt, und das vor dem 18. Lebensjahr. Das bedeutet, es handelt sich weltweit um 370 Millionen betroffene Mädchen und junge Frauen.

Täter sind oft Männer aus dem engeren Umfeld, wie aus der Familie. UNICEF nennt das einen „Schandfleck auf unserem moralischen Gewissen“.

Du bist Opfer von Gewalt oder Zeuge dessen? Such Dir Hilfe von professionellen Stellen, oder wende Dich an Dir vertraute Personen. Du bist nicht allein.

Das Hilfe-Telefon für Opfer oder Zeugen sexuellen Missbrauchs: 0800 22 55 530 (bundesweit, kostenfrei, anonym)

Rechnet man auch verbale sexualisierte Gewalt wie das sogenannte Catcalling und sexualisierte Gewalt über das Internet dazu, ist sogar jedes fünfte Mädchen Opfer.

Sexualisierte Gewalt gegen weibliche und männliche Kinder gibt es laut der Erhebung auf allen Kontinenten und in allen Kulturkreisen.

Auffällig ist dabei, dass die Zahl der minderjährigen Opfer von sexualisierter Gewalt in Kriegs- und Krisenregionen besonders hoch ist. In solchen Situationen, in denen staatlicher und gesellschaftlicher Schutz oft nicht gewährleistet werden kann, ist sogar jedes vierte Mädchen von sexualisierter Gewalt betroffen. Zudem werden Vergewaltigungen in Kriegen gezielt als Waffe eingesetzt. Junge Frauen und Mädchen bilden dabei keine Ausnahme.

Jede achte Jugendliche weltweit von sexualisierter Gewalt betroffen

Cappa fordert alle Staaten der Welt auf, mehr für den Schutz der Mädchen zu tun. „Wir müssen die Ungleichbehandlung der Geschlechter bekämpfen, ebenso falsche Vorstellungen über Männlichkeit und sexuelles Anspruchsdenken der Männer sowie die Stigmatisierung der Opfer.“

Die UNICEF-Daten stammen aus Haushaltsbefragungen durch die staatlichen Statistikämter von 120 Ländern, durchgeführt von 2010 bis 2022. Die Ergebnisse bezögen sich auf etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung, so Cappa:

„Es handelt sich also um eine Schätzung und keine Zählung.“ Es ist außerdem davon auszugehen, dass die Dunkelziffer hoch ist, da Opfer von sexualisierter Gewalt oft stigmatisiert werden.

Zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen berichten wir normalerweise nicht über Taten von sexualisierter Gewalt, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn du oder ein Mensch in deinem Umfeld Opfer von sexualisierter Gewalt wurde, erhältst du bei der Notruf-Hotline der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ( 0800 – 22 55 530) sowie beim Hilfe-Telefon des Bundesamts für Familie (116 016) Hilfe. Bei den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs handelt es sich um einen Arbeitsstab der Bundesregierung.